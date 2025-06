Publiziert am 25.06.2025

Im Zentrum der Kampagne steht der neue MG Cyberster, ein elektrifizierter Roadster mit Scherentüren. Unter dem Motto «Come fly with me» wird auf allen Kanälen geworben: von Online-Display-Ads über Social-Media-Formate bis hin zum Megaposter am Flughafen Zürich, das den Cyberster beim Landeanflug zeigt, teilt Ammarkt mit. Die Agentur hat ebenfalls einen Markenclaim für MG erarbeitet: «The Icon is back». (pd/spo)