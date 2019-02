Pünktlich zum 200. Geburtstag ihres Gründervaters Alfred Escher erneuert die Credit Suisse ihr Bekenntnis zum Unternehmertum in der Schweiz. Dies mit einer gross angelegten Kampagne, die einen neuen Thementag ausruft: Mit dem «Tag der Unternehmer» wird am 20. Februar erstmals ein nationales Ausrufezeichen gesetzt, das unternehmerisches Engagement würdigt und Leistungen der Schweizer KMU deutlich macht.

«Damit wollen wir nicht unsere Leistungen, sondern jene der Unternehmerinnen und Unternehmer in den Mittelpunkt rücken. Im Kern steht deshalb ein Wort: Danke», so Judith Schulte, Head of Marketing Initiatives bei Credit Suisse. Der neue Feiertag geht einher mit der klaren Positionierung der Credit Suisse als Bank für Unternehmer, wie es in einer Mitteilung heisst.

Der «Tag der Unternehmer» wird mit vielfältigen Kommunikationsmassnahmen begleitet: Zahlreiche Fakten zum Unternehmertum wurden dazu illustrativ aufbereitet und vermitteln so auf eingängige Art und Weise die Bedeutung von unternehmerischem Denken und Handeln für die Wirtschaft und das tägliche Leben. Neben einem TV-Spot zur Primetime legen auch diverse Radiostationen (Radio Energy, One FM und Radio 3i) den Fokus auf unternehmerische Leistungen. Ebenso machen die Cover von «20 Minuten», «20 Minutes» und «20 Minuti» auf den Tag aufmerksam. Vertiefte Informationen finden sich in einer Sonderbeilage der NZZ. «Möglichst viele Schweizerinnen und Schweizer sollen so mit der Relevanz von Unternehmertum für unser tägliches Leben vertraut gemacht werden», wird David Schätti, verantwortlicher Projektleiter im Marketing der Credit Suisse, in der Mitteilung zitiert.

Direkt nach dem «Tag der Unternehmer» lanciert die Grossbank eine optimierte Welle ihrer Testimonial-Kampagne, mit welcher sie im letzten Jahr bereits Unternehmerinnen und Unternehmern aus der ganzen Schweiz porträtiert hatte. Die Kampagne von Havas zeigt besondere Persönlichkeiten, welche Arbeitsplätze schaffen und erstklassige Produkte kreieren. Bewusst setzt man dabei auf einen Bildstil, der Nähe zulässt und den Charakter der Protagonisten authentisch widerspiegelt. «Wir wollten keine Unternehmen zeigen, sondern Unternehmer», meint Schulte, «im Vergleich zur ersten Kampagnenwelle setzen wir diese noch prägnanter in Szene.»

Breitenwirksame Medien fungieren als Träger der Kampagne: Neben einem Digital-OOH-Flight kommen auch Print, POS und zahlreiche digitale Kanäle zum Einsatz.

