Seit einer Woche waren in allen grösseren Schweizer Städten geheimnisvolle Plakat zu sehen. Fragen wie «Which signs do you follow?» oder «Do you promise or do you prove?» standen in schwarzen Buchstaben auf himmelblauem Hintergrund (persoenlich.com berichtete).

Nun ist das Rätsel auf den DDOH-Stellen der APG gelüftet: Am Ende der jeweils zwei Fragen erscheint das neue Buch «Is it love?» von Frank Bodin. Sein Buch stellt 100 essenzielle Fragen zum kreativen Schaffen und motiviert damit zu neuen Sichtweisen.

Das Buch «Is it love?» ist die Fortsetzung des 2015 erschienenen Bestsellers «Do it, with love». Die Verlegerin Karin Schmidt-Friderichs vom Verlag Hermann Schmidt (Mainz) dazu: «Es kommt im Leben weniger darauf an, auf alles die richtigen Antworten parat zu haben, als darauf, die wichtigen Fragen zu stellen. Auch sich selbst. Und die Antworten durchaus noch einmal zu hinterfragen.»

Am Donnerstagabend wurde «Is it love» im neuen Café «NZZ am Bellevue» im Beisein vieler Gäste und Medien feierlich enthüllt. (red)