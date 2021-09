APG: Geheimnisvolle Plakate in grösseren Städten

Seit einer Woche ist in den grösseren Schweizer Städten ein geheimnisvolles Plakat zu sehen. «Which signs do you follow?» steht in schwarzen Buchstaben auf blauem Hintergrund.

Für was werben die Plakate? Für Nike? Oder Adecco? Oder sogar Greenpeace? Die Nachfrage ergab, dass die Sujets seit letztem Dienstag auf den DDOH-Stellen der APG in allen grösseren Städten präsent seien, vor allem in den Bahnhöfen: Basel, Biel, Chur, Lausanne, Zug, Aarau, Genf, Lausanne, Olten, Neuchâtel, St. Gallen, Bern, Winterthur, Baden, Olten, Rapperswil, Uster, Visp, Wetzikon und Zug.

Es sind immer jeweils zwei Fragen hintereinander aufgeführt. Die Lösung soll gemäss gutunterrichteter Kreise in den nächsten Tagen erfolgen. (ma)