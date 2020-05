Seit Anfang März haben uns das Coronavirus und die damit verbundenen Veränderungen fest im Griff. Keine einfache Zeit für alle. Nichtsdestotrotz, die Natur und die rund 400 Schweizer Erdbeeren-Produzentinnen und -Produzenten waren besorgt, dass die Konsumenten ab sofort und bis Oktober feldfrische Erdbeeren geniessen können. Die Ausgangslage war alles andere als einfach: Die Rekrutierung der Erntehelfenden gestaltete sich äusserst herausfordernd und die logistischen Herausforderungen zur Umsetzung der Schutzkonzepte waren gross, schreibt der Schweizer Obstverband (SOV) in einer Mitteilung. Aufgrund der temporären Schliessung der Gastronomie sei zudem lange gar nicht klar gewesen, ob der Absatz überhaupt möglich sein würde.

Allen Schwierigkeiten zum Trotz haben die Produzentinnen und Produzenten laut Mitteilung «mit grosser Leidenschaft täglich alles gegeben, um beste Schweizer Erdbeeren zu produzieren». Stellvertretend für alle involvierten Personen steht Beerenproduzentin Melanie Knup aus dem thurgauischen Kesswil. Sie ist Teil der neuen Kampagne, welche der SOV zur Erdbeerensaison lanciert. Kern der Kampagne bildet ein neuer TV-Spot, der ab dem 1. Juni 2020 zu sehen ist und innert kürzester Zeit in Zusammenarbeit mit der Kreativagentur Jim & Jim realisiert wurde. Die Kampagne wird begleitet von digitalen Werbemitteln. Ausserdem wird das Naturprodukt mit zahlreichen Velos in Basel auf nachhaltige Weise beworben – dies in Zusammenarbeit mit Working Bicycle. Mitte Juli wird ein neuer Spot zur Strauchbeeren-Saison folgen.

Verantwortlich beim Schweizer Obstverband: Christian Schönbächler (Leitung Marketing/Kommunikation), Nicole Widmer, Simon Sägesser (Fachmitarbeitende Marketing und Kommunikation); verantwortlich bei Jim & Jim: Andrea Müller (Produktionsleitung), Nadine Sperb (Projektleitung), Fabio Emch (Idee und Konzeption), Robin Steiner (Idee und Konzeption), Andrin Buchli (Idee und Konzeption), Federico Zanini (DOP), Ann Ziegler (Photography), Bianca Stofer (Ton); verantwortlich bei Kim joes: Kim Steiner (Hair & Make-Up); verantwortlich bei Jingle Jungle Tonstudios (Ton): Robert Büchel; verantwortlich bei Colourwolf: Yves Roy Vallaster (Color Grading). (pd/cbe)