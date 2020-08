Der Oberblegisee, der Talalpsee und der Mettmensee sind die Schauplätze der Herbstkampagne und zugleich die Highlights der dazugehörigen, von Visit Glarnerland empfohlenen Wanderungen. Und sie sind alle «näher als du denkst», wie der Claim besagt. Konkret: 60 Minuten vom Zürcher Hauptbahnhof bis nach Glarus. Oder wie auf den Plakaten: Türe auf, schon ist man mittendrin. So wird das Glarnerland im September im Raum Zürich zu sehen sein – auf Plakatwänden und in den sozialen Medien. Im selben Gebiet wird an publikumswirksamen Punkten zusätzlich das «Glarner Wanderland»-Magazin aufgelegt, wie es in einer Mitteilung von Visit Glarnerland heisst.

Zu «näher als du denkst» kommt «Wir brauchen Herbst im Grossformat. Wir brauchen Schweiz». So heisst es bei Schweiz Tourismus, wo das herbstliche Glarnerland mit Blick auf Tödi und Ortstock präsentiert wird. Schweiz Tourismus wirbt damit für dieselben drei Wanderungen wie die Herbstkampagne von Visit, zusätzlich stellvertretend für die Glarner Hotellerie und Gastronomie auch für das Gasthaus Richisau und das Berghotel Mettmen. Laut Mitteilung ist das Glarnerland «ein Ziel für spontane Wanderausflüge und -ferien» – denn der Glarner Herbst sei eben «näher als du denkst».

In die Kampagne involviert war die Glarner Agentur Lemonbrain.

Verantwortlich bei Elm Ferienregion (Organisation): Jasmin Schläpfer (Geschäftsführerin); verantwortlich bei Lemonbrain: Kurt Gallati (Grafik); verantwortlich bei Lichterspiel: Moïra Anderegg (Fotografie). (pd/cbe)