Cannes Lions 2019

«Wir stellen das Löwengehege bei uns auf»

Thjnk Zürich hat in Cannes vier Löwen gewonnen. Ein Gespräch mit Alexander Jaggy über den Preissegen.

Thjnk Zürich hat am Cannes Lions International Festival of Creativity vier Löwen gewonnen. Alexander Jaggy, Mitgründer und Geschäftsführer Kreation, hat derweil mit seinem Team in Zürich gefeiert. Ein Gespräch über den ausgezeichneten Pro-Infirmis-Film und die Bedeutung der Löwen.

von Michèle Widmer