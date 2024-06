Publiziert am 18.06.2024

Hapimag geht mit grossen Zielen in die neue Feriensaison. Mehr als 440'000 Gäste reisten im letzten Jahr mit dem Schweizer Ferienanbieter in den Urlaub und besuchten die 56 Ferienresorts, heisst es in einer Mitteilung. Damit Hapimag noch mehr Gäste erreichen kann, wird eine neue TV-Kampagne von TryNoAgency lanciert, die ab sofort in Deutschland und der Schweiz im TV sowie auf Social Media zu sehen sein wird. TryNoAgency, die Creative Company aus der Grow Digital Group, hat den Etat im Pitch gewonnen.



Die Kampagne steht ganz unter dem Motto «Unfold the #hapimagfeeling». Sie soll damit dem einzigartigen Urlaubsgefühl Ausdruck verleihen, das so nur in den 56 Traumresorts von Hapimag entstehe – durch die Freiheit und Flexibilität einer Ferienwohnung gepaart mit dem Komfort eines Hotels. Ob als Single, Paar oder mit der ganzen Familie gereist wird, für jeden sei das Gefühl des perfekten Urlaubs ein anderes. Aber allen gemeinsam sei die Freude daran, diese Emotionen zu teilen. Die Spots transportieren genau dies, indem auch sie zwei Dinge miteinander verbinden – die persönlichen Geschichten ihrer Protagonisten zusammen mit den sehnsuchtsvollen Bildern der schönsten Urlaubsziele Europas, schreibt die Agentur.



«Unsere neue Kampagne ist mehr als nur Werbung – sie ist eine Einladung, sich in eine Welt voller Emotionen und unvergesslicher Momente zu begeben», wird Laura Mark, Head of Marketing bei Hapimag, in der Mitteilung zitiert. «Wir möchten neue Mitglieder gewinnen und bestehende dazu ermutigen, ihre einzigartigen Geschichten zu entfalten und ihr persönliches #hapimagfeeling mit der Welt zu teilen. Denn Urlaub mit Hapimag ist einzigartig und bedeutet für jeden etwas anderes.»

«Der Dauertrend zu einem nachhaltigen Tourismus spielt der Positionierung von Hapimag in die Karten», wird Stefan Nagel, Gründer und Chief Creative Officer bei TryNoAgency, in der Mitteilung zitiert. «Als etablierte Urlaubs-Community gilt es jetzt vor allem, noch mehr junge Familien von den Vorzügen des europaweiten Ferienwohnungskonzepts zu überzeugen. Dies wollen wir mit unserer Brandformance-Kampagne unterstützen.» (pd/wid)