Die Basler Versicherungen bieten Versicherungen und Bankprodukte für Privat- und Unternehmenskunden an. Für Unternehmenskunden bietet sie laut einer Mitteilung als einzige Versicherung einen KMU-Prämienrechner an, der einen raschen Überblick über alle relevanten Versicherungen für KMU gibt.

Alle Kommunikationsmassnahmen der Basler Versicherungen haben zwei Ziele: Aufmerksamkeit schaffen, so dass die Basler Versicherungen im Relevant Set ist, denn Sympathie ist das wichtigste Kriterium, wenn es darum geht, sich für eine Versicherung zu entscheiden und Generierung von Leads.

Für den Bereich Unternehmenskunden wurde eine Online-Kampagne entwickelt, mit dem Ziel, Aufmerksamkeit zu schaffen und mittels Link zum Prämienrechner neue Leads zu generieren – von bestehenden KMU und Start-ups.

«Wir singen das Hohelied auf die KMU und das Unternehmertum, denn sie sind der Motor unserer Wirtschaft. Auf ihren Mut, ihr Können und ihre Flexibilität. Nur machen wir dies so, wie man das heute halt so macht, frisch, frech und mit einer guten Portion Selbstironie», heisst es dazu in der Mitteilung. Umgesetzt wurde ein schnell geschnittener Online-Spot für den Einsatz in unterschiedlichen Online-Medien.

