Young Lions Competition: Das ist das Team Switzerland

Publiziert am 08.05.2025

Die Schweiz schickt vier Nachwuchsteams zur Young Lions Competition am Cannes Lions Festival of Creativity, das vom 16. bis 20. Juni an der Croisette stattfindet. Die Teilnehmer in den Kategorien Digital, Film und Print hatten sich bereits im März beim ADC Young Creatives Award qualifiziert (persoenlich.com berichtete).

Weischer.Cinema Schweiz und der ADC setzen ihre Partnerschaft fort, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst. Die Siegerteams des Young Creatives Award – Josephine Jeanguenin und Patricia Schneider (Thjnk) in der Kategorie Digital, Francesca Kleinstück und Emil Maeder (Marty—Trezzini) in Film sowie Alex Gubler (Ogilvy) und Jenna Davis (Ingo) in Print – vertreten die Schweiz in Cannes. Das Media-Team mit Delia Montagnolo und Sara Schild (beide Dentsu) wurde durch ein separates Auswahlverfahren bestimmt.

Laut Mitteilung trafen sich alle Teams zum traditionellen Roundtable. Christof Kaufmann, CEO von Weischer.Cinema Schweiz, sagte demnach zu den Teams: «Nehmt alles auf, lasst euch inspirieren. Unser Appell an euch: Mit Freude und Offenheit an die Aufgabe herangehen – dann entstehen die besten Ideen. Denkt mutig, seid noch kreativer als sonst. Ihr seid die Zukunft unserer Branche – und unsere Stars von morgen.»

Auch in den Jurys ist die Schweiz in Cannes vertreten: Jayesh Nair (Bayer Consumer Health) wurde in die Awarding Jury für Health & Wellness berufen, während Lara Jelinski (Dentsu) in der Shortlist Jury für Media sitzt.

Weischer.Cinema organisiert am 18. Juni ein Swiss BBQ am O'Key Beach in Cannes für Networking innerhalb der Schweizer Delegation. (pd/cbe)