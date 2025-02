Maybaum Film: Das Leben aus der Sicht des Schliesszylinders

Publiziert am 10.02.2025

Maybaum Film hat eine Video First Kampagne der Schweizer Firma Dormakaba rund um das Schliessystem «Kaba Star» entwickelt, wie es in einer Mitteilung heisst. Aus der Kernidee «Zeiten ändern sich. Eins bleibt sicher.» sind neben den Werbespots und Cut-Downs diverse weitere Werbemittel entstanden. So wurden Standbilder aus den Videos mittels AI-Tools hochskaliert und für diverse Printprodukte wie Broschüren, POS-Material oder Plakate verwendet.

Von der Produktionsstätte, über die individuelle Qualitätskontrolle direkt in die Einfamilienhaus- oder Bürotür – aus der Sicht eines Dormakaba Schliesszylinders werden in zwei Werbepots im Schnellverfahren Lebensgeschichten erzählt. Schlüssel und Schliesszylinder sind über den ganzen Lebenszyklus dabei und wachsen mit den Anforderungen mit.

Flavio Alraun, Produzent und Verantwortlicher bei Maybaum Film: «Dormakaba hat uns bei der Kampagnenentwicklung viel Vertrauen geschenkt und war bereit, neue Wege zu gehen. Mit dem Video First Gedanken rücken wir die Videos in das Zentrum der Kampagne und bauen die ergänzenden Assets darauf auf. Das komplette statische Bildmaterial konnten wir direkt aus den Videos generieren.» (pd/awe)