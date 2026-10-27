SRF: Ex-Roche-Kader neu beim «Wort zum Sonntag»

Publiziert am 27.10.2026

SRF erneuert das Sprecherteam des «Wort zum Sonntag» auf SRF 1. Ab Samstag, 7. November, gehört auch Stephan Feldhaus dazu, wie aus einer Mitteilung des Senders hervorgeht. Feldhaus war von 2010 bis Ende September 2019 Leiter der Konzernkommunikation von Roche und Mitglied der erweiterten Konzernleitung. Zuvor arbeitete der Theologe ab 1999 für Siemens, zuletzt als Kommunikationschef der Gesundheitssparte. Heute ist er Verwaltungsrat, berät Unternehmen und wirkt als Pfarrer im Fricktal. Die Sendung könne Menschen «Impulse geben, Gedanken anstossen und Mut machen», lässt sich Feldhaus in der Mitteilung zitieren.

Mit ihm kommentieren zwei Theologinnen und zwei weitere Theologen abwechselnd aktuelle Themen aus christlicher Sicht. Römisch-katholisch sind Jonas Amherd, Pfarreiseelsorger im Glaubensraum Brig-Glis-Naters-Mund, und Isabella Senghor, Seelsorgerin in leitender Funktion in der Bistumsregion Deutschfreiburg und ausgebildete Journalistin. Reformiert sind Tobias Zehnder, Pfarrer unter anderem in Birsfelden BL, und Silvia Stohr, Pfarrerin in der Kirchgemeinde Frieden Heiliggeist in Bern.

Der knapp vierminütige Kommentar läuft samstags um 20 Uhr und ist auch online abrufbar. Das neue Team löst Stina Schwarzenbach, Tatjana Oesch, Jonathan Gardy, Theo Pindl und Reto Studer ab. Die Besetzung wechselt alle zwei Jahre. Ausgewählt und geschult wurde das Team zusammen mit den Beauftragten für Radio und Fernsehen der drei Landeskirchen.

Die Sendung gibt es seit 1954, bis 1958 hiess sie «Zum heutigen Sonntag». Nach der «Tagesschau» ist das «Wort zum Sonntag» das zweitälteste ununterbrochen ausgestrahlte SRF-Format. (pd/nil)