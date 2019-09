Wunderman Thompson: Das Mehl stäubt, der Teig fliegt

Frisches Brot bis Ladenschluss ist im Detailhandel wichtiger Frequenztreiber. Allerdings wird vor Ort oft nur auf- oder fertiggebacken. Anders bei der Migros: In 130 Filialen mit Hausbäckerei werde traditionelles Bäckerhandwerk unter der Marke «Frisch & Handgemacht» Tag für Tag gelebt. Dabei verarbeiten und backen über 900 Bäckerinnen und Bäcker hochwertige Rohstoffe zum fertigen Brot, wie es in einer Mitteilung der Agentur heisst.

In einer nationalen Kampagne inszeniert Wunderman Thompson die Brotkompetenz der Migros mit «hochwertigen» Bildern. Der Fokus liege bewusst auf dem tatsächlichen Handwerk, um zu illustrieren, was die Güte eines frischen Brotes ausmache. Das Mehl stäubt, der Teig fliegt, es wird gemischt und geknetet, geformt und in den Ofen geschoben.

Die landesweite Lancierung der Hausbäckereien unter der Marke «Frisch & Handgemacht» ist seit dem 16. September als Print-, DOOH- und digitale Kampagne sowie auf Social Media zu sehen.

Verantwortlich beim Migros-Genossenschafts-Bund: Giovanna Colucci, Theres Kummer (Campaigning & Sponsoring), Catia Pérez (Sortimentsprofilierung), Valeria Marra (Media); verantwortlich bei Wunderman Thompson: Annette Häcki (Creative Direction), Kevin Zysset (Art Direction), Christian Schirmer (Text), Marlon Perini (Programmierung), An Le, Kim Prinzip (DTP), Corina Carabelli, Stephan Lanz (Beratung); Filmproduktion: Hillton AG, Jyri Pasanen (Regie), Ralph Bätschmann (DOP), Gian-Andrea Albin, Gilles Germann (Producer), Karin Frey (Foodstyling), Claudia Linsi (Fotografie), Lorenz Wahl (Bildbearbeitung), Mediaagentur: Dynamo. (pd/lol)