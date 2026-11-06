Global Women in PR: Neuer Ableger in der Schweiz gegründet

Publiziert am 06.11.2026

Global Women in PR (GWPR) ist neu auch hierzulande vertreten. Die 2015 in Grossbritannien gegründete Organisation besteht aus nationalen Netzwerkgruppen. Deren Mitglieder stammen aus Agenturen, Unternehmen und der Selbstständigkeit. Laut Mitteilung gibt es Gruppen in Europa, Afrika, dem Nahen Osten, Mittelamerika, Australien und Asien.

GWPR Schweiz wird organisatorisch und rechtlich in den GWPR Deutschland e.V. integriert. Dieser wurde im Januar 2018 von 14 Gründungsmitgliedern als gemeinnütziger Verein gegründet und finanziert sich über Mitgliedschaften und Fördermitgliedschaften. Schweizer Mitglieder sollen so Veranstaltungen und Angebote beider Länder nutzen können.

Clarissa Haller, Senior Partner bei der Dynamics Group, ist eine der zehn Gründerinnen von GWPR Schweiz sowie Gründungs- und Vorstandsmitglied von GWPR Deutschland. In der Mitteilung verweist sie auf die Repräsentation von Frauen in Führungspositionen. «Obwohl Frauen die Mehrheit der globalen PR-Belegschaft ausmachen, besteht nach wie vor eine anerkannte Diskrepanz, wenn es um die Repräsentation von Frauen in den höchsten Vorstands- und Führungspositionen geht», lässt sie sich zitieren. Cornelia Kunze, 1. Vorsitzende von GWPR Deutschland, spricht von einem «Ökosystem», in dem weibliche Führungskräfte Erkenntnisse austauschen und die nächste Generation betreuen sollen.

Schweizer Mitglieder erhalten Zugang zum Programm Empower, das auf grenzüberschreitendes Mentoring setzt. Das Chapter selbst will regelmässige Netzwerktreffen und Podiumsdiskussionen organisieren und plant zudem «Thought-Leadership-Projekte», wie es in der Mitteilung heisst. Ausserdem sollen die Mitglieder zu Studien wie dem GWPR Annual Index beitragen. Gemäss Mitteilung verfolgt diese jährliche Umfrage die Fortschritte von Frauen in der PR- und Kommunikationsbranche und untersucht unter anderem die Auswirkungen von künstlicher Intelligenz auf PR-Karrieren.

Das Programm soll im laufenden Quartal starten, zunächst mit ersten Networking-Anlässen und dem Angebot von Mitgliedschaften. Angaben zu Mitgliederbeiträgen, zur Zahl der bisherigen Interessentinnen oder zur personellen Besetzung der Schweizer Leitung macht die Mitteilung keine. (pd/cbe)