Die Pfadi ist so viel mehr als nasse Socken und «Country Roads» am Lagerfeuer. Hier werden Kumpels zu Best Friends, Stubenhocker zu Outdoor-Fans und Trantüten zu kreativen Köpfen. Sicher ist auch: In der grössten Jugendorganisation der Schweiz können die rund 50'000 Mitglieder mehr erleben als in jeder virtuellen Welt. Und das muss immer mal wieder gesagt sein, wie es in einer Mitteilung heisst.



Die Pfadibewegung Schweiz hat die Werbeagentur Spinas Civil Voices aus Zürich mit einer breitangelegten Imagekampagne beauftragt. Den Auftakt machte im Bundeslager-Sommer 2022 «Einmal Pfadi, immer Pfadi» (persoenlich.com berichtete). Nun folgen Plakate und Bewegtbilder zu «Muss wohl ein Ex-Pfadi sein».



Die Kampagne erzählt davon, dass pfadfinderischer Erfindungsgeist einen ein Leben lang weiterbringt – und Spinas Civil Voices übrigens sogar aufs Podest: An den Swiss Out of Home Awards 2023 heimste die Agentur mit der Kampagne Silber ein.

Verantwortlich bei der Pfadibewegung Schweiz: Nina Frank (Leiterin Kernaufgabe Kommunikation), Fabiano Vanetta (Projektstelle Öffentlichkeitsarbeit); verantwortlich bei Spinas Civil Voices: Stephan Huwiler, Matthias Freuler (Kreation), Soraya Janser (Grafik), Tullio Tomasini (Beratung), Simon Opladen (Fotografie), Youri Laubscher (Bildretouche). (pd/cbe)