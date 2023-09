Swiss Out of Home Awards: «Stark reduziert» ist Kampagne des Jahres

16 analoge und digitale Siegerarbeiten wurden am Mittwochabend mit dem Swiss Out of Home Award in Gold, Silber und Bronze geehrt. «Stark reduziert» von Denner und Thjnk Zürich erhielt den Hauptpreis «Campaign of the Year» und gewann zeitgleich Gold in der Kategorie Commercial National.

Eine unabhängige Fachjury mit 14 Persönlichkeiten aus Werbung, Kultur und Design hat im Rahmen der Award-Night in der StageOne Event & Convention Hall Zürich die Siegerkampagnen des Swiss Out of Home Awards bekanntgegeben und prämiert. Die herausragenden Siegerarbeiten in Gold zeigten laut einer Mitteilung sehr unterschiedliche Auftraggeber und Einsatzgebiete von Out of Home Media. Die Vielfalt reichte von vegetarischen Versionen des bekannten «Google Maps Marker» (von Ruf Lanz für Hiltl), über die Sensibilisierungskampagne «Immer anhalten bei Ablenkung» mit ungewöhnlichen Parkfeldern (von Ruf Lanz für die Beratungsstelle für Unfallverhütung BFU), hin zum Kulturplakat «Collectomania» (von Erich Brechbühl für das Museum für Gestaltung Zürich), bis hin zur digitalen «Sortimentskampagne Semantisch» (von Digitec Galaxus AG InHouse für Galaxus).

Bei keiner Kategorie lag die Latte so hoch oder so tief wie bei der Kategorie Out of Home Innovations. Die Jury wollte hier unerwartete, unterhaltsame und vor allem neue Wege sehen, wie im Aussenraum geworben werden kann. Das ist anspruchsvoll, sowohl für die Kreativen wie auch für deren Kundschaft. «Selten, aber zum Glück regelmässig, findet sich ein solches Projekt in den Eingaben. Im aktuellen Jahrgang aber war dies leider nicht der Fall und kein Projekt wurde von der Jury als prämierungswürdig beurteilt», so Christian Brändle, Jurypräsident und Direktor Museum für Gestaltung Zürich.

Rahmenprogramm mit Keynote und Podium

Der Branchenanlass WOOHW! startete mit der Conference und der Keynote des TV-Business-Coaches Felix Thönnessen. Die anschliessende Gesprächsrunde war besetzt mit Andrea Bison (Co-CEO, Chief Operating Officer & Partner, Thjnk Zürich), Nathalie Diethelm (Co-CEO, Mediaplus Suisse), Markus Ehrle (CEO APG|SGA und Präsident AWS), Jeannine Micheli (Head of Digital Marketing & Media, Amag Import) und Christoph Marty (CEO, Goldbach Neo und Vize-Präsident AWS).

Unter der Leitung der Moderatorin Tanya König wurden die Herausforderungen und Entwicklungen der Schweizer Kommunikationsbranche diskutiert. Für Sound bei Dinner und Party sorgte «Stereo Kulisse», eine tanzbare House-Kollaboration mit digitalen und analogen Instrumenten. Die über 350 geladenen Gäste feierten stimmungsvoll und gutgelaunt bis tief in die Nacht.

Der Swiss Out of Home Award ist laut Mitteilung der grösste Kreativwettbewerb für analoge, digitale und innovative Aussenwerbung des Landes. Die Preisverleihung fand an der Premiere des WOOHW! Events statt, welcher erstmals durch den Verband Aussenwerbung Schweiz (AWS) organisiert und durch APG|SGA, Goldbach Neo, Neo Advertising und Horizon gemeinsam getragen wurde. (pd/cbe)