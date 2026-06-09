Numéro10: Das Pflichtenheft im Fokus

Publiziert am 09.06.2026

Die Agentur Numéro10 hat eine neue nationale Kampagne für Le Gruyère AOP konzipiert. Im Mittelpunkt steht das Pflichtenheft des Käses, das 49 Artikel umfasst und die handwerklichen Anforderungen an jede Produktionsphase festlegt, heisst es in einer Mitteilung. Die AOP-Bezeichnung besteht seit 25 Jahren.

Die Kampagne zeigt einerseits Konsumentinnen und Konsumenten beim Genuss von Le Gruyère AOP, deren Gesichtsausdrücke die emotionale Wirkung des Käses verdeutlichen. Eine Fish-Eye-Optik schafft zusätzliche Nähe. Andererseits stellen weitere Motive die Produzentinnen und Produzenten in den Vordergrund, die das Pflichtenheft tagtäglich mit Leben füllen. Jede Person wird dabei mit einem spezifischen Artikel verbunden, der direkt mit ihrem Beruf zusammenhängt.

Visuell prägen feine Linien – in Anlehnung an ein Notizheft oder ein offizielles Dokument – sowie eine Pastellfarbpalette den Auftritt. Ein Jubiläumslabel feiert zudem das 25-jährige Bestehen der AOP-Auszeichnung.

Die Kampagne wird als TV-Spot, auf Plakaten sowie auf digitalen Kanälen umgesetzt. Eine Landingpage ermöglicht es, die 49 Artikel des Pflichtenhefts auf spielerische Weise zu erkunden. (pd/spo)