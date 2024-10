Publiziert am 30.10.2024

In Tranchen hat die Jury der Effie Awards Switzerland in den letzten Wochen die Gewinner verkündet. Nun sind die letzten Gold-Effie-Gewinner bekannt. Aus allen Gold-Gewinnern wird an der Awardshow vom Mittwoch, 13. November, im Soho in Zürich der Grand Effie gekürt. persoenlich.com nennt alle Bronze-, Silber- und Goldgewinner:





Gold-Gewinner



«Geschichte Schreiben» (Kategorie Activation)

«Islam startete von einem aussichtlosen Listenplatz. Durch seine Kampagne wurde er von rund 10’000 Wähler:innen mehr kumuliert/panaschiert als seine direkten Konkurrent:innen und wurde gewählt.»

Auftraggeber: Islam Alijaj

Leadagentur: Farner / Team Farner



«Denner – Imagekampagne Preiswürdigkeit» (Kategorie Brand Image)

«Die Kampagne wird erinnert (45 Prozent), stärkt die Markensympathie (65 Prozent) und -präferenz (46 Prozent) und erhöht die Kundenfrequenz (+5,2 Prozent vs. Vorjahr) und den Nettoumsatz (+5,4 Prozent vs. Vorjahr).

Auftraggeber: Denner

Leadagentur: Thjnk Zürich

Weitere Agenturen / Unternehmen: JBW Media



«Chicken McNuggets of Love» (Kategorie Activation)

«Für eine kurze Zeit einzeln erhältliche «Chicken McNuggets of Love» sorgten für den stärksten Absatzmonat (+10,5 Prozent) der Snack-Kategorie in der Geschichte von McDonald's Schweiz.»

Auftraggeber: McDonald’s

Leadagentur: TBWA\ Switzerland

Weitere Agenturen / Unternehmen: OMD Schweiz



«Oui zum Non: Ein Prost auf die Migros-Demokratie» (Kategorie Public Relations)

«Mit dem Bier-Twist gelingt es der Migros, einen potenziellen Shitstorm zum PR-Coup des Jahres zu machen. Dabei besinnt sie sich auf ihre demokratischen Grundwerte und stärkt ihre Reputation nachhaltig.»

Auftraggeber: Migros-Genossenschafts-Bund

Leadagentur: Wirz Group



«Non Bier: Das demokratischste Bier der Schweiz» (Kategorie New New)

«Die Migros nutzt die öffentliche Debatte um den potenziellen Alkoholverkauf für eine Produktlancierung. Das Non wird Sinnbild der Abstimmung und stärkt den Marktanteil der Migros im Segment alkoholfreier Biere nachhaltig.»

Auftraggeber: Migros-Genossenschafts-Bund

Leadagentur: Wirz Group



«Ochsner Sport – Die Schweiz ist unser Sportplatz» (Kategorie Brand Image)

«Eine langjährige Erfolgsgeschichte: Trotz intensivierter Wettbewerbssituation kann Ochsner Sport seine Marktführer-Position klar ausbauen. Und dies nicht nur bei Markenbekanntheit, Top-of-Mind und Kompetenzwahrnehmung, sondern auch beim Marktanteil.»

Auftraggeber: Ochsner Sport

Leadagentur: Thjnk Zürich

Weitere Agenturen / Unternehmen: JBW Media



Silber-Gewinner



«Denner – Dogs» (Kategorie Brand Image)

«Die überraschende Kampagne vermag es, nicht nur die Herzen der Konsument:innen zu gewinnen, sondern sie auch öfter in die Filiale zu bringen. Mit einer Kundenfrequenzsteigerung von +3,8 Prozent.»

Auftraggeber: Denner

Leadagentur: Thjnk Zürich

Weitere Agenturen / Unternehmen: JBW Media



«CSS-Herbstkampagne 2023» (Kategorie Marketing Automation)

«Die Steigerung der Abschlüsse in der obligatorischen Grundversicherung konnte gegenüber dem Vorjahr um 45 Prozent erhöht werden.»

Auftraggeber: CSS Kranken-Versicherung

Leadagentur: Digitas Switzerland / Webrepublic

Weitere Agenturen / Unternehmen: Hutter Consult



«Zak als Zweitbank» (Kategorie Activation)

«Die Kampagne hat Zak kommunikativ differenziert und positioniert. Dies wurde zur Basis, um die Referenzwerte und Kommunikationsziele entlang der Customer Journey – allen voran Downloads und Neukundenzahlen – zu übertreffen.»

Auftraggeber: Bank Cler

Leadagentur: Neu Creative Agency

Weitere Agenturen / Unternehmen: PHD Media Schweiz



«SBB: Weil das Leben manchmal mehr Zeit braucht, schreiben wir unsere Stellen ab 60 Prozent aus» (Kategorie Employer Branding & Recruiting)

«Die Bewerbungen für offene Teilzeitstellen stiegen um 160 Prozent im Vergleich zu denselben Monaten im Vorjahr. Es wurden 99'960 Visits auf der Landingpage getrackt. Dabei wurde eine durchschnittliche Verweildauer von 3:16 Minuten gemessen.»

Auftraggeber: SBB

Leadagentur: Farner / Team Farner

Weitere Agenturen / Unternehmen: Havas Media



«Ochsner Sport – Winter-WM-Kampagne 2022» (Kategorie Timely Opportunity)

«Zur WM in Katar schaffte es die Kampagne, Fussball zum Wintersport 2022 zu machen und so den Abverkauf des Fussballsortiments überproportional zum Wettbewerb auf Index 344 steigen zu lassen.»

Auftraggeber: Ochsner Sport

Leadagentur: Thjnk Zürich

Weitere Agenturen / Unternehmen: JBW Media



«Grand Train Tour of Switzerland: The Ride of a Lifetime» (Kategorie Activation)

«In nur sechs Wochen Kampagnenlaufzeit steigerte die Grand Train Tour of Switzerland ihre Bekanntheit (+31,8 Prozent), erhöhte den Zugticketumsatz (+59 Prozent) und etablierte die Schweiz international als sicheres, nachhaltiges und vielfältiges Reiseziel.»

Auftraggeber: Schweiz Tourismus

Leadagentur: Wirz Group



Bronze-Gewinner



«SOS Kinderdorf – Ex-Kind» (Kategorie Doing Good/Positive Change)

«Die Kampagne ‹Ex-Kind› konnte die Markenbekanntheit um 30 Prozent steigern, das Spendenziel um 40 Prozent übertreffen, über 1,7 Millionen Franken an Spenden einnehmen, 1300 Neuspender:innen dazu gewinnen und 5000 qualitative Leads generieren.»

Auftraggeber: SOS-Kinderdorf

Leadagentur: Rod Kommunikation



«Edelweiss – Leave. Love» (Kategorie Brand Image)

«Die Kampagne erzielt einen Markensympathie-Höchstwert und kann die Buchungen um +34,8 Prozent vs. 2019 erhöhen. Die Mediakosten pro Buchung konnten von 10.92 Franken auf 5.51 Franken gesenkt werden.»

Auftraggeber: Edelweiss Air Switzerland

Leadagentur: Thjnk Zürich

Weitere Agenturen / Unternehmen: Mediaschneider



«SBB – Jugendkampagne für den öffentlichen Verkehr» (Kategorie New New)

«Die SBB begeistert junge Konsumenten für den öV und übertrifft die gesetzten Absatzziele um bis zu 35 Prozent. Knapp jeder vierte Käufer war zuvor nicht oder kaum mit dem öV unterwegs.»

Auftraggeber: SBB

Leadagentur: TBWA\Zürich

Weitere Agenturen / Unternehmen: Havas (Schweiz), Visualeyes Jeff, EG+ Worldwide, Kingfluencers



«SRK – Be A Henry!» (Kategorie Doing Good/Positive Change)

«‹Be a Henry!› konnte über 900 Jugendliche motivieren, über 22’500 Landingpage-Views generieren, über vier Millionen Kontakte auf Social Media erreichen, fast 40’000 Total Engagements generieren, 46 Prozent mehr Google-Searches verzeichnen.»

Auftraggeber: Schweizerisches Rotes Kreuz

Leadagentur: Rod Kommunikation



«Yourz» (Kategorie: Brand Image)

«Die Zielsetzungen wurden in allen Bereichen übertroffen: 14 Prozent der Zielgruppe kennen das Kampagnenprodukt Yourz. 73 Prozent gefällt die Kampagne. Das Loyalitätsprogramm FriendZ gewinnt 80'000 junge Advocates.»

Auftraggeber: Zweifel Pomy-Chips

Leadagentur: Jung von Matt Limmat

Weitere Agenturen / Unternehmen: Jung von Matt Impact, Studio Thom Pfister, Cobolt NetServices



«UBS Kids Cup – ‹7000 Kinder wie Stars gefeiert›» (Kategorie: CRM / Loyalty Program)

«Die Kampagne ‹7000 Kinder zu Stars machen› stärkte die Markenbindung durch ein datenbasiertes, digitales und emotionales Souvenir, erhöhte den organischen Reach und bildet die Basis für den Aufbau langfristiger Kundenloyalität.»

Auftraggeber: UBS Business Solutions

Leadagentur: Yoveo / Team Farner



«UBS Kids Cup – ‹7000 Kinder wie Stars gefeiert›» (Kategorie: Brand Experience & Partnerships)

«Die Kampagne machte 7000 Kinder mit hoch personalisierten Finisher-Clips zu Stars, erzeugte eindrucksvolle organische Reichweite und stärkte die Markenwahrnehmung durch hohe emotionale Relevanz und eine kreative, nachhaltige Sponsoringpartnerschaft.»

Auftraggeber: UBS Business Solutions

Leadagentur: Yoveo / Team Farner



«Migros Bio – Animonials» (Kategorie Activation)

«Migros Bio verzeichnet eine Absatzsteigerung im Bio-Sortiment von +13,2 Prozent (+9 PP über Migros-Gesamtabsatz) und gewinnt Marktanteile von +1 Indexpunkt, während der grösste Wettbewerber -1,3 Indexpunkte verliert.»

Auftraggeber: Migros-Genossenschafts-Bund

Leadagentur: Thjnk Zürich

Weitere Agenturen / Unternehmen: JBW Media



«McRaclette – The Cheesiest Song Ever» (Kategorie Social Media / Influencer Marketing)

«Mehr als 4000 Fans schrieben dem McRaclette in Co-Creation mit bekannten Schweizer Rappern ein Liebeslied, das es in die Zürcher Clubszene und in die Streaming Charts schaffte.»

Auftraggeber: McDonald’s

Leadagentur: TBWA\Switzerland

Weitere Agenturen / Unternehmen: OMD (Schweiz)



«Give your Skin a Voice»(Kategorie Doing Good/Positive Change)

«Die Kampagne schafft es, mit minimalen Aufwand und ohne Mediabudget maximale Wirkung am Ort des Geschehens (10'000 aktivierte Botschaftsträger:innen) und darüber hinaus (neun Millionen organische Impressions) zu erzielen.»

Auftraggeber: Stadt Zürich

Leadagentur: Inhalt und Form Werbeagentur LSA



Eine Übersicht über alle Finalisten finden Sie hier. (pd/cbe)