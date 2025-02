Die Nacht der jährlichen Werbeschlacht steht vor der Tür: der Super Bowl 2025. Das NFL-Finale zwischen den Philadelphia Eagles und den Kansas City Chiefs wird am Montag ab 0.30 Uhr in die Schweiz übertragen.

Neben dem musikalischen Auftritt von US-Rapper Kendrick Lamar in der Halftimeshow sind besonders auch die Werbespots heiss erwartet. Medienberichten zufolge sollen die 30-sekündigen Clips bis zu acht Millionen Dollar kosten. Beim Superbowl 1967 lag der Preis bei 42’000 Dollars.

Einige Spots wurden bereits vorab veröffentlicht. persoenlich.com zeigt die Top 5 der Redaktion:



5. HexClad

Eine neue Alien-Spezies soll die Erde besuchen, die hungrig ist. Starkoch Gordon Ramsey wird dafür in die Area 51 berufen, um diese bekochen. Er lernt, dass seine HexClad-Bratpfanne, die er täglich zu Hause benutzt, tatsächlich von Materialien aus einem Ufo besteht. Auch «Alien Ambassador» und Komödiant Pete Davidson hat einen Auftritt.



4. Hellmann's

Der Werbeclip basiert auf einer berühmten Szene aus dem Film «When Harry met Sally», in der die Protagonistin ihrem Gegenüber einen Orgasmus vortäuscht, um ihm zu beweisen, wie einfach es für Frauen ist, diesen vorzutäuschen. Doch im Werbespot kommt es zu einem Twist: Meg Ryan erlebt im Clip nämlich einen «echten» kulinarischen Höhepunkt. Zu einem Auftritt kommt auch Schauspielerin Sydney Sweeny.



3. Booking.com

Ob abenteuerlicher Familienurlaub im Wasserpark, Honeymoon in einem romantischen Resort oder doch lieber eine Bachelorette Party – im neuen Werbespot möchte Booking.com zeigen, dass es auf ihrer Website garantiert für jede und jeden etwas passendes zu finden gibt. Stargast des Clips: die Muppets.



2. Uber Eats

Ist Cher eine Hexe? Im Werbeclip von Uber Eats Australia möchte diese eine Zeitreise in die Achtziger machen, landet dabei allerdings versehentlich in den 1680ern. Ihr «jung, aber trotzdem altes» Aussehen führt im Dorf sogleich zu Aufruhr und Cher landet kurzerhand auf einem Scheiterhaufen. Der Clip endet mit Slogan: «Time machine no, Thyme yes.»



1. Google

Googles diesjährige Werbekampagne besteht aus rund 51 Werbeclips. 50 regionale Spots, heisst ein Clip pro Bundesstaat, und ein nationaler. Ziel der Kampagne: Google möchte 50 kleine Unternehmen und gemeinnützige Organisationen vorstellen, die Google Workspace und Gemini benutzen. Lebt man in Texas, wird dementsprechend der texanische Clip ausgestrahlt – ein Werbespot über Bison Coolers, wo hingegen in Oregon Jacoben’s Salt vorgestellt wird.