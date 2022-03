Die Nachwuchsförderung hat beim ADC Switzerland laut eigenen Angaben einen hohen Stellenwert. So ging am 16. März zum 15. Mal in Folge die Preisverleihung des ADC Young Creatives Award über die Bühne, wie es in einer Mitteilung heisst.

Nachdem die Preisverleihung zwei Jahre in alternativer kreativer Weise stattfinden musste, konnte am 16. März endlich wieder gemeinsam angestossen werden: Die rund 80 Anwesenden feierten unter grossem Applaus die Siegerteams der Kategorien Film, Outdoor und Direct im Club «Zukunft». Die rund 25 Teilnehmerteams hatten eine Aufgabe des diesjährigen Hauptsponsors – Die Schweizerische Post – zu bewältigen (persoenlich.com berichtete): Es galt, Ideen zu entwickeln, um die Stopp-Werbung-Kleber an den Briefkasten zu reduzieren.

«Trotz einer herausfordernden Aufgabenstellung haben uns die vielfältigen und kreativen Arbeiten begeistert. Das Niveau war dieses Jahr sehr hoch – Kompliment an alle Teilnehmenden. Die Gewinner konnten mit einer klaren Idee und einer tollen Umsetzung überzeugen», lässt sich Martin Bütler, Leiter Marketing und Sales Solutions bei der Schweizerischen Post, in der Mitteilung zitieren.

Die Preisverleihung wurde dieses Jahr erstmals moderiert von Céline Werdelis, die zuletzt für TeleZüri vor der Kamera und bei Radio 24 hinter dem Mikrofon stand und ab April das Moderationsteam von Radio SRF 3 ergänzen wird.

Die Gewinner des ADC Young Creatives Award 2022:

Kategorie Film: Sebastian Danielsson & Philipp Klink

Sebastian Danielsson & Philipp Klink Kategorie Outdoor : Johnny Grubenmann & Gaston Filippo

: Johnny Grubenmann & Gaston Filippo Kategorie Direct: Alina Biedermann & Cedric Fuchs







Keine Gewinner in der Kategorie Cyber

Shortlists, jedoch keine Winner-Auszeichnung gab es gemäss Mitteilung in der Kategorie Cyber. «Die Qualität der Ideen konnte die Jury dieses Jahr leider nicht überzeugen. Der Kontrast zu den ausgezeichneten Gewinner-Arbeiten in den drei anderen Kategorien wäre so gross geworden, dass sich die Jury entschied, kein Gewinner-Team zu küren», wird Rob Hartmann, ADC Member und diesjähriger Jury-Präsident des Young Creatives Awards, zitiert.

Die Gewinnerinnen und Gewinner können sich neben den begehrten Young Creatives Awards über eine Mitgliedschaft im Young ADC freuen und sind somit Teil des ADC Switzerland, wie es weiter heisst. Das Besondere dabei: Die Young Professionals würden ein Ticket zum Mitjurieren bei der nächsten ADC-Jurierung erhalten und somit über die Shortlist- und Bronze-Awards am ersten Jury-Tag entscheiden.

Der ADC Switzerland bedankt sich gemäss Mitteilung «sehr herzlich» bei allen Sponsoren: Den Hauptsponsoren Schweizerische Post sowie Blick, APG|SGA Out of Home Media, Swissfilm Association, Keystone-SDA, dem Veranstaltungs-Partner LSA Leading Swiss Agencies, den Medienpartnern M&K Werbewoche und persönlich und nicht zuletzt der diesjährigen YCA-Jury sowie allen, die diesen «einzigartigen Wettbewerb» durch ihre Mithilfe möglich machen würden.

Unter diesem Link geht es zum Medaillenspiegel – Gewinner und Shortlist. (pd/tim)