Radio SRF 3: Zwei Ex-Radio-24-Frauen neu im Team

Ab Frühling 2022 werden zwei neue Frauenstimmen auf Radio SRF 3 zu hören sein: Céline Werdelis und Jenni Herren. «SRF 3 richtet sein Programm an junggebliebene Erwachsene, die mitten im Leben stehen. Genau deshalb passen Jenni und Céline bestens zu unserem Sender», lässt sich Alexander Blunschi, Leiter Radio SRF 3, in einer Mitteilung zitieren. «Beide haben langjährige Radioerfahrung, Leidenschaft und Hunger auf neue Herausforderungen, die wir als äusserst attraktiver Arbeitgeber in der nationalen Medienszene bieten können. Die SRF-3-Hörerinnen und Hörer können sich auf zwei tolle Frauen mit Tiefgang und sympathischen Stimmen freuen.»

Céline Werdelis stand vorher für TeleZüri vor der Kamera und bei Radio 24 hinter dem Mikrofon (persoenlich.com berichtete). Sie wird das SRF-3-Moderationsteam ab dem 1. April 2022 ergänzen und im Tagesprogramm zu hören sein. Zudem wird die 34-Jährige eine Woche pro Monat die abendliche Musiksendung «SRF 3 punkt CH» moderieren, wie es in der Mitteilung vom Mittwoch heisst. «Es macht mich unglaublich glücklich, künftig zum SRF-3-Team zu gehören und meine Liebe zum Radio und der Schweizer Musik bei ‹SRF 3 punkt CH› teilen zu können», wird Werdelis zitiert. «Ich freue mich, den Hörerinnen und Hörern 100 Prozent Schweizer Musik ans Herz zu legen sowie gemeinsam mit ihnen neue und unbekannte Künstlerinnen und Künstler zu entdecken.»

Jenni Herren hat zuvor auf Virgin Radio Rock Switzerland und Radio 24 moderiert. Sie verliess CH Media letzten Sommer. Ab 1. Mai 2022 wird die 38-jährige Bernerin für das Tagesprogramm von Radio SRF 3 im Einsatz stehen. «Ans Radiomikrofon zurückzukehren und das bei SRF 3 – besser hätte ich es mir nicht vorstellen können. Ich freue mich sehr, Teil dieses Teams zu werden und bei meinem Allzeit-Lieblingssender zu moderieren», so Jenni Herren.

Rika Brune geht per Ende April

Die beiden Moderatorinnen ersetzen mit ihren Pensen Rika Brune, die sich entschieden hat, private Reisepläne zu verfolgen und den Sender deshalb per Ende April 2022 verlässt. «Wie könnte mich der Abschied von meiner grossen Liebe Radio nicht traurig machen. Ich sage auf Wiedersehen, liebes SRF 3, und nehme viele tolle, lehrreiche und spannende Erfahrungen aus dem Radioalltag mit auf die Reise in der weiten Welt», so Rika Brune.

Alexander Blunschi ergänzt: «Rikas Reisepläne sind für SRF 3 bestens verständlich und ausserordentlich bedauerlich zugleich, denn wir verlieren eine tolle Radiomacherin und eine sehr herzliche Kollegin. Aber Rika deutete an, dass sie auf eine Rundreise gehe – da hegen wir natürlich die Hoffnung, dass SRF 3 nicht nur am Anfang ihrer Reise steht, sondern auch am Ziel.» (pd/cbe)