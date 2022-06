von Christian Beck

Es sind mehrere Zehntausend Kampagnen, die auch in diesem Jahr an den Cannes Lions um die begehrten Löwen kämpfen. Doch nur ein kleiner Prozentsatz wird tatsächlich eine Auszeichnung erhalten. persoenlich.com zeigt fünf bemerkenswerte Arbeiten unter den Top-Löwen-Anwärtern:



5. «Confusing Times» – David Madrid für Burger King

Auf die Coronapandemie hat sich niemand vorbereiten können. Das waren verwirrende Zeiten. Händeschütteln war nicht in Ordnung, das Aneinanderstossen von Ellbogen aber schon. Und in genau diesen sollte man auch niesen. Oder man bestellte ein Buch über Nachhaltigkeit. Und dieses wurde in Unmengen von Plastik verschickt. Die Coronapandemie führte zu seltsamen Regeln und Entwicklungen. «Das ist genau der richtige Zeitpunkt für den Burger King Impossible Whopper», heisst es am Schluss des Spots, in dem ein fleischloser Burger beworben wird. Die Botschaft: Der vegane Burger von Burger King sei das Verwirrendste in den verwirrenden Zeiten.



4. «Reverse Selfie» – Ogilvy UK für Dove

Die Frisur sitzt, die Haut ist makellos, die Figur sowieso. Bilder auf Social Media sind oft bis zur Unkenntlichkeit nachbearbeitet und drücken so der «Generation Selfie» auf das Selbstbewusstsein. Die «Reverse Selfie»-Kampagne von Dove will dem Perfektionismus entgegenwirken. Ein rückwärts erzählter Kurzfilm zeigt die Entstehungsgeschichte eines perfekten Social-Media-Bildes: die Lippen werden schmaler, die Augen kleiner, Pickel tauchen auf, die Schminke verschwindet. Am Schluss bleibt ein 13-jähriges Mädchen, welches traurig ist über ihr Spiegelbild. «Der Druck von Social Media verletzt das Selbstwertgefühl unserer Mädchen», so die Botschaft am Schluss.



3. «Heinz draw Ketchup» – Rethink für Kraft Heinz Canada

Was passiert, wenn man Menschen dazu auffordert, Ketchup zu zeichnen? Die Agentur Rethink wagte ein soziales Experiment mit Teilnehmern aus 18 Ländern. Das Resultat: Die Qualität der Zeichnungen war zwar unterschiedlich. Aber eines hatten sie gemeinsam: Alle zeigten eine Ketchup-Flasche der Marke Heinz. «Wir wollten diese instinktive und intuitive Assoziation, die Verbraucher zwischen Ketchup und Heinz haben, aufdecken», sagte Daniel Gotlib, Associate Director of Brand Building and Innovation bei Kraft Heinz Canada.



2. «Love, Lawyers, and The Government» – TBWA\Chiat\Day NY für Family Equality

«Woher kommen die Babys?», will ein Kind von seinen Eltern wissen. Die Eltern sind in diesem Fall zwei homosexuelle Männer. LGBTQ+-Personen, die eine Familie gründen wollen, werden mit rechtlicher Diskriminierung, finanziellen Belastungen und sozialen Vorurteilen konfrontiert. Es kostet sie Zeit, Geld und Energie, aber vor allem Mut. Die gemeinnützige Organisation Family Equality arbeitet an der Lösung dieses Problems. Im Spot wird auf unterhaltsame Weise ein vertrautes Elternszenario neu interpretiert.



1. «The Wish» – Serviceplan Campaign für Penny

Die Penny-Weihnachtskampagne 2021 ist der Favorit der persoenlich.com-Redaktion. Auch hier geht es wieder um die Coronapandemie. «Was wünschst du dir eigentlich zu Weihnachten?», fragt ein Teenager seine Mutter. Es folgt eine unerwartete Antwort. Doch sehen Sie selbst:



Diese fünf Kampagnen sind Teil der Cannes-Predictions-Rolle von Leo Burnett. 20 internationale Spots und Kampagnen, die als Löwenanwärter gehandelt werden, wurden am Donnerstagabend anlässlich der ADC Creative Days in Zürich vorgestellt. Vertreterinnen und Vertreter aus der Werbebranche stimmten sich am Anlass auf die kommende Cannes-Lions-Woche ein.



persoenlich.com berichtet ausführlich über das Cannes Lions International Festival of Creativity 2022. Alle Berichte finden Sie auf der entsprechenden Landingpage.