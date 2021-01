Madonna: Das Sonnenvitamin mit bäääh-Effekt

Vor allem im Winter tritt bei vielen Menschen ein Vitamin-D-Mangel auf. Mit Luce D3 bringt Streuli Pharma ein veganes D3-(Sonnen)-Vitamin auf den Markt, das in einer neuen, praktischen Darreichungsform daherkommt – aus der Tropftube.

Die Agentur Madonna hat für Streuli einen Spot realisiert, der der Winter-Tristesse mit einem freudigen «bäääh» entgegen tritt und alle in eine positive Stimmung bringt, wie sie in einer Mitteilung schreibt. Der Spot werde in den nächsten Wochen im Schweizer Fernsehen, auf ausgewählten Online-Plattformen sowie auf Sozialen Medien zu sehen sein. Die erste Ausstrahlung war bereits am vergangenen Samstag, 23. Januar 2021.

Madonna hat für Streuli den ersten TV-Spot in der rund 150jährigen Firmengeschichte konzipiert und realisiert.

Verantwortlich bei Streuli Pharma: Dr. Reto Stahl (COO), Jürg Vogel (Verkaufsleiter), Nadja Lilienfeld (Projektleiterin Marketing); verantwortlich bei Madonna: Massimiliano Madonna (Strategie/Beratung), Sigi Simader (AD/Konzept), Urs Zwyssig (Text/Konzept), Filmproduktion: John Allen AG, Mediaagentur: JBW Media AG. (pd/lom)