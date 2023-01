Inhalt und Form: Das Team bekommt Verstärkung

Das Team von Inhalt und Form wird erweitert: Mit Adrian Huwyler und Joël Ott will die Zürcher Agentur ihre digitale Kompetenz stärken und ausbauen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Adrian Huwyler kommt von der Agentur Wirz, die er nach sieben Jahren verlassen hat (persoenlich.com berichtete). Er habe nicht nur eine langjährige Erfahrung in der Schweizer Werbewelt, sondern auch die Leidenschaft, digitale Lösungen mit kreativer Exzellenz voranzutreiben, schreibt Inhalt und Form in der Mitteilung weiter. Als Impulsgeber und ehemaliger Leiter der XLab Unit der Wirz Gruppe verfügt er über eine umfassende Erfahrung in den Bereichen Business Development, Marketing und Management. Als Client Relations Director übernimmt er per sofort die Leitung des Beratungsteams von Inhalt und Form und wird die strategische Ausrichtung der Agentur in den Bereichen Kreation, Media, Technologie und Web3 weiter vorantreiben.

Joël Ott wechselt von der Online-Marketing und Social-Media-Agentur Xeit in die Beratung von Inhalt und Form, wo er als Digital Consultant im Bereich digitales Marketing und E-Commerce sowie im operativen Geschäft tätig sein wird.

«Wir freuen uns sehr, dass wir Joël und Adrian in der Iundf family begrüssen dürfen», so Dominik Stibal, CEO Inhalt und Form, laut Mitteilung. «Mit ihrem Know-how und der langjährigen Erfahrung werden sie eine wichtige Rolle bei der Weiterentwicklung von Inhalt und Form sowie der Agenturgruppe spielen und unsere Kompetenzen in den Bereichen Digital und Consulting weiter stärken.» (pd/mj)