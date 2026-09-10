Uli Wiesendanger: «Das W steht für Wiesendanger»

Bereits als Sechsjähriger wollte Uli Wiesendanger in die Werbung. Sein Vater, Besitzer eines Haushaltswarengeschäfts und späterer Stadtpräsident von Zug, machte die ersten Werbespots für sein eigenes Unternehmen, die während der Pause im Zirkus gezeigt wurden. Das war der Zünder für eine grosse Karriere: 1970 wurde Wiesendanger Mitgründer des Werbekonzerns TBWA, eines der weltweit grössten Kreativunternehmen, das heute in 98 Ländern vertreten ist, über 305 Niederlassungen verfügt und über 10'000 Mitarbeitende beschäftigt.

Uli Wiesendanger arbeitete nach der Matura in der – wie er selbst sagt – «schlechtesten Agentur Zürichs». Später wurde er auf Vermittlung seines Schulkollegen und späteren Radiodirektors Andres Blum Werbeassistent bei PKZ. Da er bei den damals führenden Schweizer Agenturen Wirz oder Advico keine Stelle bekam, wechselte er nach Frankfurt zu Young & Rubicam, für die er später auch in Paris und New York arbeitete. 1970 gründete er zusammen mit Bill Tragos aus Griechenland (Management), Claude Bonnange aus Frankreich (Marketing) und Paolo Ajroldi aus Italien (Verkauf) die Agentur TBWA, wobei Wiesendanger für die Kreation zuständig war. Unter seiner Ägide entstanden weltberühmte Kampagnen, etwa die Einführungskampagne für Apple oder jene für Absolut Vodka, unter anderem mit Andy Warhol. 1993 verkauften Wiesendanger und seine Mitgründer TBWA an die Omnicom Group. Wiesendanger lebt heute in Paris, an der Côte d'Azur und in seiner alten Heimat Oberwil bei Zug.

Aus Anlass des Jubiläums schenkt der persönlich-Verlag – mit Unterstützung der Migros Supermarkt AG – dem ADC Switzerland, dem Club der führenden Kreativen, den Podcast «50 Jahre ADC». Darin berichten während des ganzen Jubiläumsjahres in 50 wöchentlichen Folgen Kreative, Auftraggebende oder Agenturinhabende über die Werbebranche und ihre eigene Karriere. Der Podcast ist auf unserer Website sowie auf allen gängigen Podcast-Plattformen – wie Spotify oder Apple Podcasts – verfügbar.

Credits Moderation: Matthias Ackeret; Produktion: Corinne Lüthi; Distribution: Christian Beck.