Die Full-Service-Agentur für die Schweizer Landwirtschaft, Ceres Media hat sich einen neuen Kunden an Land gezogen – Raclette du Valais AOP. Die strategische Partnerschaft erstrecke sich von der Entwicklung bis zur Umsetzung, heisst es in einer Mitteilung.





Die Debüt-Kampagne von Ceres Media und Raclette du Valais AOP setzt sich zum Ziel, die essenzielle Botschaft zu vermitteln: «Auf den richtigen Käse kommt es an, das Original». In dieser ersten Werbeoffensive fliessen verschiedene Medien in die Strategie ein, darunter Online-Display-Ads, Social Media Ads, Digital Out Of Home am Point of Sale (POS) und Print in den lokalen Medien, heisst es weiter.

Die visuelle Umsetzung der Kampagne liegt in den Händen von Tonic Agentur für Form & Inhalt in Brig, einem Partner von Raclette du Valais AOP seit 2018, der sich seit dieser Zeit für die Positionierung, Vermarktung und Verankerung der Marke einsetzt. (pd/wid)