Thjnk Zürich: Dem Homeoffice ins «Hof-Office» entflohen

Während Menschen mit Bürojobs seit mehr als einem Jahr von zu Hause aus arbeiten und ihnen so langsam die Decke auf den Kopf fällt, arbeiten die Bio-Bäuerinnen und -Bauern auf ihren Höfen draussen. «Der ideale Arbeitsort mit viel Platz und frischer Luft», wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst. Auf den Hof gebe es alles, was man braucht – in Bio-Qualität: saftiges Obst als Pausensnacks, Mittagessen aus dem eigenen Betrieb, Milchprodukte zum Zvieri und vieles mehr.

Damit auch mal Menschen im Homeoffice in diesen Bio-Genuss kommen, richtete Bio Suisse auf einem wunderschönen Bio-Hof am Murtensee fünf ganz spezielle Arbeitsplätze ein. Zum Beispiel auf der Weide, zwischen blühenden Obstbäumen oder neben frei umherlaufenden Hühnern. Und machte aus Homeoffice das Hof-Office (siehe Video).

In einer Online- und Social-Media-Kampagne wurden Menschen dazu aufgerufen, sich für den Hof-Office-Tag anzumelden. Damit man die richtigen Leute fand, mussten diese erläutern, warum gerade sie den Tag im Hof-Office verdient hätten und Bilder von sich im Homeoffice schicken. Dank ihrer überzeugenden Bewerbung und etwas Glück durften Alina, Barbara, Sophie, Elias und Richard ihr Homeoffice für einen Tag gegen das Hof-Office eintauschen.

Die Aktion fand im Rahmen der neuen Imagekampagne «Bio vom Feld bis auf den Teller» statt, in der es darum geht, zu zeigen, dass die Bio-Knospe ganzheitlich Bio ist (persoenlich.com berichtete).

