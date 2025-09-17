Publiziert am 17.09.2025

Die von der Agentur CRK entwickelte Kampagne thematisiert Bereiche wie Hypotheken, technologischer Fortschritt, Vermögensaufbau und der Wirtschaftsstandort Schweiz. Sie besteht aus vier Kurzfilmen, einem zweisprachigen Podcast und Key Visuals, teilt die Agentur mit.















Die Filme wurden von der Zürcher Produktionsfirma Shining Film unter der Regie von Kay Kienzler produziert und folgen einem Flusslauf durch verschiedene Bankenbereiche. Der Podcast wird in der Deutschschweiz von Wirtschaftsjournalistin Carolin Roth und in der Romandie von Journalistin Carine Rielle moderiert. In der ersten Ausgabe spricht Marcel Rohner, Präsident des Verwaltungsrats von Swiss Banking, über seine Erfahrungen und seine Sicht auf die Zukunft des Bankenplatzes.

Alle Inhalte sind auf der Website www.the-river.ch in drei Sprachen verfügbar. Digitale Werbung und Social-Media-Beiträge leiten auf die Kampagnenwebseite weiter. (pd/spo)