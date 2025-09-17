Die von der Agentur CRK entwickelte Kampagne thematisiert Bereiche wie Hypotheken, technologischer Fortschritt, Vermögensaufbau und der Wirtschaftsstandort Schweiz. Sie besteht aus vier Kurzfilmen, einem zweisprachigen Podcast und Key Visuals, teilt die Agentur mit.
Die Filme wurden von der Zürcher Produktionsfirma Shining Film unter der Regie von Kay Kienzler produziert und folgen einem Flusslauf durch verschiedene Bankenbereiche. Der Podcast wird in der Deutschschweiz von Wirtschaftsjournalistin Carolin Roth und in der Romandie von Journalistin Carine Rielle moderiert. In der ersten Ausgabe spricht Marcel Rohner, Präsident des Verwaltungsrats von Swiss Banking, über seine Erfahrungen und seine Sicht auf die Zukunft des Bankenplatzes.
Alle Inhalte sind auf der Website www.the-river.ch in drei Sprachen verfügbar. Digitale Werbung und Social-Media-Beiträge leiten auf die Kampagnenwebseite weiter. (pd/spo)
Credits
Verantwortlich bei Swiss Banking: Dagmar Laub (Leiterin Communications & Public Affairs) Urs Bachofner (Leiter Content Management), Renate Meier (Leiterin Themenmanagement & Media Relations), Šeherzada Paden (Leiterin Public Affairs), Yvonne Wisianowsky (Spezialistin Social Media & Website), Siegfried Epeti (Communications Manager); verantwortlich bei CRK: Caroline Hulliger (Mandatstleitung), Sascha Fanetti (Konzept & Creative Direction), Patrick Marty (Strategische Beratung), Nina Garapic (Beratung), Jasna Dzananovic (Social Media), Jakov Košćak (Digital Art Direction) Dario Dević (Brand Design); verantwortlich bei Shining AG: Leonardo Sanfilippo (Executive Producer), Kay Kienzler (Director), Björn Haneld (DOP), Postoffice Amsterdam (VFX), Balz Bachmann (Musikkomponist), DubDub (Audio Postproduction); Website: Shape 404; Media: Team Sir Mary Media; Podcastproduktion: Live Fabrik GmbH und Trailblaze Studio.