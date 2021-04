Die Digitalagentur Dept erfährt einen Wechsel in der Geschäftsleitung. Gleichzeitig baue sie ihre «New Business Power im Bereich Digital Marketing aus», wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst. Lukas Stuber zieht sich aus seiner operativen Rolle als Managing Director zurück.

An seiner Stelle verstärkt neu Philipp Griesser als Commercial Director das bestehende Management-Team um Beat Muttenzer, Karin Taheny und Tobias Scholz. Gleichzeitig wird der Unternehmensbereich Growth & Client Relations verstärkt. Isabell Voss, seit zweieinhalb Jahren Senior Digital Strategist, wird Head of New Business.

Griesser bringt zwölf Jahre Erfahrung im Digital Business mit, sowohl auf Unternehmens- als auch auf Agenturseite. Bei Dept hat er über die vergangenen zwei Jahre an der Organisationsentwicklung mitgearbeitet und agile Arbeitsweisen eingeführt. Als Commercial Director trägt er in der Geschäftsleitung die kommerzielle Verantwortung für die Kundenbeziehungen. «Dept bewegt sich in einem extrem dynamischen Markt, umso wichtiger ist es, dass sich alle im Team laufend fachlich weiterentwickeln», lässt sich Griesser zitieren. Gemeinsam verfolge die Agentur den Anspruch, mit agilen Arbeitsprozessen die besten Lösungen zu entwickeln.

Voss ist neu verantwortlich für die Lead Generierung, Marketing, Sales Operations und Neukundenakquise. Gemeinsam mit Griesser leitet sie das 16-köpfige Team, das sich ebenfalls um Sales und Consulting kümmert. «Das Setup unseres Teams ist heterogen, agil und dynamisch; damit verwirklichen wir unsere Vision: Ein zielgerichteter und nahtloser Prozess für den Kunden, vom ersten Touchpoint bis hin zur erfolgreichen Partnerschaft», so Voss.

Für Lukas Stuber ist dieser Wechsel eine runde Sache: «Seit 2003, damals als Mitgründer von Yourposition und mit dem späteren Einstieg bei Dept, habe ich unglaublich spannende Jahre erlebt. Jetzt, nach über 17 Jahren, steht hier in Zürich die nächste Generation bereit.» Nach einem Sabbatical fokussiert er in seiner Rolle als Founder bei Dept auf Sales, Strategieberatung und Repräsentation und kümmert sich als Mentor um eine Reihe von Mitarbeitenden. (pd/eh)