Publiziert am 25.02.2026

Auf Genfer Bussen und Trams wirbt der MCG mit dem Slogan «Die SSR verlässt Genf und gibt den TV-Turm auf» – und fordert ein Ja zur Initiative, wie Blick berichtet. Der MCG bezieht sich dabei die Verlegung des RTS-Hauptsitzes nach Ecublens (VD).

Die RTS weist die Vorwürfe als falsch zurück. Der Sender betont, er bleibe im ikonischen Genfer Fernsehturm und habe dies «mehrfach klar kommuniziert». Das Westschweizer Nein-Komitee spricht von «Desinformation» und forderte den MCG per Einschreibebrief auf, die Plakate zu entfernen oder anzupassen – sonst wolle man rechtliche Schritte prüfen.





Der MCG-Präsident François Bärtschi lehnt jeglichen Rückzug ab und spricht von «Zensur» und einem «unangebrachten Ultimatum». Zwar räumt er ein, Genf werde nicht «vollständig aufgegeben», bezeichnet die geplante Verkleinerung aber als inakzeptabel. Nach dem Umzug nach Rund 600 Stellen verbleiben in Genf– unter anderem für Fiktion, Dokumentationen und digitale Produktionen.

Der Ton im Abstimmungskampf hat sich damit spürbar verschärft. Philippe Zahno, Koordinator des Nein-Komitees, warnt: Sollte die Initiative angenommen werden, seien die Hälfte der verbleibenden RTS-Stellen in Genf gefährdet. (spo)