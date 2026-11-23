Publiziert am 23.11.2026

Viac, ein Anbieter für digitale Vorsorge, hat am Montag eine neue nationale Werbekampagne gestartet. Kern ist ein TV-Spot: Ein lauter Schrei bringt den Frust bei der Suche nach einer passenden 3a-Lösung zum Ausdruck, danach erscheint die Viac-App als Ausweg. «Viele schieben das Thema Säule 3a vor sich her, weil es unnötig verkompliziert wird», lässt sich Marketingleiter Michel Schnyder in einer Mitteilung zitieren.

Der Spot läuft auf SRF und neu auch auf RTS. Dazu kommen Audiowerbung auf Spotify und Werbung auf Onlinekanälen. Knapp 1500 Plakate hängen in der Deutsch- und der Westschweiz. Bei der letzten Kampagne im November 2025 waren es über 1700 Plakate, allerdings nur in der Deutschschweiz (persoenlich.com berichtete).

Wie schon im Vorjahr hat das interne Team Idee, Drehbuch und Gestaltung weitgehend selbst erarbeitet. Für Illustration und Animation zog Viac eine freischaffende Fachkraft bei, für die Vertonung Carpe Diem Studios.

Viac arbeitet mit der WIR Bank Genossenschaft zusammen und ist seit 2017 am Markt. Nach eigenen Angaben verwaltet das Unternehmen für 180’000 Kundinnen und Kunden knapp neun Milliarden Franken. (pd/nil)