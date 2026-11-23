Publiziert am 23.11.2026

Das Zuger Start-up Footbao lanciert seine App zur Talentsuche im Januar 2027 in der Schweiz, in Deutschland und Österreich. Nachwuchsspielerinnen und -spieler laden dort Videos aus Spielen und Trainings hoch. Eine künstliche Intelligenz (KI) wertet die Aufnahmen aus und bewertet die Spieler anhand von 24 Kriterien wie Tempo, Ballkontrolle oder Passspiel. Clubs können die Profile nach Position, Alter und Bewertung durchsuchen und Spieler zu Probetrainings einladen. Das gab die Firma am Montag an einem Medienanlass in Zürich bekannt.

Gegründet hat Footbao laut Bilanz der Unternehmer Francesco Ciringione, der aus dem Verlags- und Eventgeschäft kommt. Inzwischen führt die Firma auch den früheren Julius-Bär-Chef Boris Collardi als Gründer auf. Er war zunächst als Investor und Berater eingestiegen. Geleitet wird Footbao von CEO Nick Rappolt. Beteiligt ist auch Nationaltrainer Murat Yakin. Ursprünglich war Footbao ein soziales Netzwerk für Fussballvideos, erst später wurde daraus eine Plattform zur Talentsuche.

In Brasilien ist die Talentsuche im April 2024 gestartet, später kamen weitere Länder Südamerikas dazu. Nach eigenen Angaben zählt die App über 660’000 Downloads und 170’000 registrierte Spieler, die meisten zwischen 14 und 17 Jahre alt. Mehr als 80 Clubs arbeiten mit Footbao zusammen, darunter Santos FC und Corinthians in Brasilien sowie U.S. Lecce in Italien. 17 Spieler sollen über die Plattform zu einem Profivertrag gekommen sein. Laut Footbao prüfen Analysten in São Paulo die Einschätzungen der KI und korrigieren sie bei Bedarf.

Footbao ist nicht die einzige Firma, die in Brasilien mit KI nach Fussballtalenten sucht. Die New York Times berichtete im Juni über mehrere solche Apps, darunter Cuju des deutschen Spielerberaters Roger Wittmann. Die Zeitung wies auch auf Schwachstellen solcher Angebote hin: Nutzer könnten ihre Videos beliebig oft austauschen und so eine höhere Bewertung erzielen. «Wir wollen den Scouts nicht ihren Job wegnehmen», sagte Rappolt der Zeitung. Die App mache die Talentsuche effizienter und günstiger.

In Europa will Footbao den Clubs ermöglichen, mehr Spieler zu sichten, als es eigene Scouts könnten. Demnächst soll die Plattform auch erwachsenen Profispielern offenstehen. (pd/nil)