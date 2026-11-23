Nathalie Wappler hat das Tempo der Rundfunkreform in Deutschland kritisiert. «Man hätte früher beginnen können», sagte die frühere SRF-Direktorin laut der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA) an einer Tagung in Tutzing. Die Sender hätten schon 2017 Vorschläge vorgelegt, die aber nicht konsequent umgesetzt worden seien. Seit April 2026 präsidiert Wappler den Medienrat, der prüft, ob die Sender ihren Auftrag erfüllen. Dafür fehlten vergleichbare Kennzahlen, zu denen der Staatsvertrag die Sender verpflichte. Diese Pflicht sei aber auch eine Chance. Die Anstalten sollten sich als gemeinsames System verstehen: «Ein Sender fragt, was er senden will. Ein System fragt, was es bewirkt.» (nil)
23.11.2026
Medienrat
Wappler nimmt ARD und ZDF in die Pflicht
Die deutschen Öffentlich-Rechtlichen sollen ihre Leistung mit vergleichbaren Zahlen belegen. Deren Umbau geht der früheren SRF-Direktorin zu langsam.
Kommentar wird gesendet...