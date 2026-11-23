SRF

Sie steigen mit Patti Basler in den Ring

Diese Gäste steigen mit Patti Basler in den Ring

Neben Bundesrat Beat Jans treten im Dezember zwei Politikerinnen und ein Unternehmer zum Satire-Talk an.

Für die satirische Talkreihe im Dezember steht die Besetzung fest. Neben Bundesrat Beat Jans treten zwei Politikerinnen und ein Unternehmer auf.