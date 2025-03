Publiziert am 10.03.2025

Unter dem Motto «Schau in den Spiegel der Gesellschaft» hebt die Kampagne die gesellschaftliche Relevanz des Studiums hervor und verdeutlicht, welche essenzielle Rolle Fachkräfte der Sozialen Arbeit in der heutigen Zeit spielen. Das schreibt die Agentur Mona und Mateo in einer Medienmitteilung.

Die Motive der Kampagne zeigen Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen und stellen Herausforderungen aus der sozialen Arbeit dar.















Das komplette Spiegeln der Werbemittel symbolisiert die Auseinandersetzung mit der Gesellschaft und den individuellen Beitrag der Studierenden zur sozialen Gerechtigkeit, schreibt die Agentur.



Neben Werbemitteln wie Plakaten und Online-Bannern kommen verstärkt Social Media und Video-Formate zum Einsatz. (pd/nil)