CH Media: Neuer Video-Podcast mit drei Comedians

Publiziert am 27.10.2026

CH Media lanciert am Mittwoch, 28. Oktober, den Video-Podcast «Hesch ghört?». Darin kommentieren die Comedians Charles Nguela, Julia Steiner und Joël von Mutzenbecher die Themen der Woche, von politischen Debatten über Social-Media-Trends bis zu Sportmomenten. Laut der Mitteilung vom Dienstag arbeiten die drei ohne Skript.

Die Folgen erscheinen alle zwei Wochen auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube und dem CH-Media-Streamingdienst Oneplus. Abrufbar sind sie zudem auf Schweiz heute und den regionalen Newsportalen von CH Media.

Für Distribution und Vermarktung ist CH Media Mind zuständig, die Vermarktungs- und Innovationseinheit des Medienhauses. Konzept und Produktion liegen bei der Zürcher Agentur Büro Sturmfrei. Offen bleibt, ob ein Werbepartner das Format mitfinanziert.

Nguela erhielt 2023 den Prix Walo und gewann 2014 und 2022 je zwei Swiss Comedy Awards. Steiner wurde 2024 als «SRF 3 Best Talent Comedy» ausgezeichnet. Von Mutzenbecher gewann 2015 den Publikumspreis und 2026 den Solo-Preis der Swiss Comedy Awards. «Ich weiss nicht, ob wir in diesem Podcast die grossen Fragen des Lebens beantworten. Aber ich bin ziemlich sicher, dass wir ein paar neue Probleme entdecken», sagt Nguela in der Mitteilung. (pd/nil)