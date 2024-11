TrueStory: Der Bus fährt auch zum Wellness

Publiziert am 26.11.2024

Mit den Claims «Gemeinsam stadtwärts zu kulturellen Ausflügen», «Gemeinsam auswärts zum Wellness» und «Gemeinsam aufwärts zu Winterwanderungen» sollen die Videos je nach Ausflug Familien, Paare und Freundesgruppen oder Best Ager aus dem Grossraum Zürich ansprechen. Die Clips werden auf Instagram und Facebook gezeigt, teilt die Agentur TrueStory mit.











In den Videos sind etwa zwei Männer in Spa-Montur im Bus, ein älteres Paar in Abendgarderobe und rotem Teppich im Tram oder eine junge Familie dick eingepackt in der S-Bahn zu sehen. Die Produktionen sind Teil der Freizeit-Winterkampagne des ZVV. Hauptbotschaft: Mit dem ÖV die schönsten Zürcher Winterausflüge entdecken. (pd/spo)