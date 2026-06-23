Inhalt und Form: Der Code bleibt, die Sujets wechseln

Publiziert am 23.06.2026

Die Kampagne wurde im vergangenen Jahr lanciert und positioniert den Flughafen als Einkaufs- und Genussdestination. Mit der Erweiterung werden zusätzliche Alltagsservices integriert und laut Mitteilung gezielt neue Besuchsanlässe geschaffen. Das Konzept sei bewusst so angelegt, dass es kontinuierlich mit neuen Inhalten bespielt werden kann, lässt die Agentur verlauten.

Die Ausspielung erfolgt kanalübergreifend über DOOH, Social Media, ÖV-Werbung und Owned Media – analog zur ersten Kampagnenphase.

(pd/cbe)