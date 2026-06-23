23.06.2026

Inhalt und Form

Der Code bleibt, die Sujets wechseln

Die Zürcher Agentur hat die Kampagne für den Flughafen Zürich um sechs neue Motive erweitert. Gestalterisches Leitmotiv bleibt der Flughafencode ZRH – kombiniert mit sprachlicher Verknappung und einer visuellen Anlehnung an die Welt des Fliegens.
Inhalt und Form: Der Code bleibt, die Sujets wechseln
Publiziert am 23.06.2026

Die Kampagne wurde im vergangenen Jahr lanciert und positioniert den Flughafen als Einkaufs- und Genussdestination. Mit der Erweiterung werden zusätzliche Alltagsservices integriert und laut Mitteilung gezielt neue Besuchsanlässe geschaffen. Das Konzept sei bewusst so angelegt, dass es kontinuierlich mit neuen Inhalten bespielt werden kann, lässt die Agentur verlauten.



Die Ausspielung erfolgt kanalübergreifend über DOOH, Social Media, ÖV-Werbung und Owned Media – analog zur ersten Kampagnenphase.

(pd/cbe)

 

Credits

Verantwortlich bei Flughafen Zürich AG: Abteilungen Commercial Marketing, Retail Landside; verantwortlich bei Inhalt und Form: Dominik Stibal (CEO), Karin Estermann (Executive Creative Director), Caroline Minar (Senior Art Director), Mato Bilic (Motion Designer), Dario Brazerol (Copywriter), Berivan Günüc (Project Manager), Severin Spitzli, Curdin Montalta (Media Publisher); Dominik Baur / Fotostudio Baur (Director / Fotograf), Adina Zwahlen (Fotoassistenz / Digital-Operator), Chris Reist (Kamera / Lichtassistenz).


Kommentar wird gesendet...

KOMMENTARE