Mit dem MyLivit-Mieterportal digitalisierte die Immobilienbewirtschafterin Livit die Beziehung zwischen Mietern und Vermietern end-to-end – von der Bewerbung über den Mietvertrag bis zur Schadensmeldung. Am Ende gewinnt das Projekt die Herzen der Kunden und den Master of Swiss Apps 2020 (persoenlich.com berichtete). «Doch für das hervorragende digitale Benutzererlebnis und die erfolgreiche Business Transformation brauchte es im Projekt verschiedene Zutaten wie extreme Kundenfokussierung, den Mut zur harten Priorisierung, den Willen, Prozesse und Backendsysteme anzupassen sowie eine gehörige Portion Change Management», wie es in einer Mitteilung heisst.





Über diese und andere Aspekte von Digital User Experience spricht Christoph Zogg in der dritten Ausgabe des LSA-Livetalks* mit Beat Furger, Head of CRM Platform and Portals bei Livit; mit Prof. Philipp Liebrenz, Professor of User Experience an der Fachhochschule Graubünden und mit Marco Hauri, Country Lead Switzerland – Experience Strategy bei Merkle DACH. (pd/tim)

*Die dritte Ausgabe des LSA-Livetalks «Digital Business Transformation» findet am 9. November um 11.30 Uhr auf www.lsa-live.ch zum Thema «MyLivit Mieterportal – Über die Symbiose von UX und Business Process Transformation» statt. Es ist keine Registrierung nötig.