LSA: Der Junior Agency Award geht nach Bern

Publiziert am 17.06.2026

Das Team der Berner Fachhochschule (BFH) hat den LSA Junior Agency Award 2026 gewonnen. An der Award Night am Dienstagabend im Plaza Zürich setzte es sich mit seinem Jubiläumskonzept für Snacketti von Zweifel gegen die Finalteams von vier weiteren Schweizer Fachhochschulen durch, teilte der Verband Leading Swiss Agencies (LSA) am Mittwoch mit.

Über interne Vorausscheidungen hatten sich die besten Teams der Berner Fachhochschule (BFH), der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW), der Hochschule Luzern (HSLU), der Hochschule für Wirtschaft Zürich (HWZ) sowie der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) für das Finale qualifiziert. Den Hauptpreis und ein Preisgeld von 1500 Franken sicherte sich das von der Agentur Kargo gecoachte BFH-Team. Der mit 500 Franken dotierte Publikumspreis ging an das Team der Hochschule Luzern, das mit der Agentur Furrerhugi zusammenarbeitete.

Durch den Abend führten Danijel Sljivo und Audrey Arnold, Geschäftsführerin des LSA. In einem persönlichen Beitrag sprach Jan Kempter, Werber des Jahres 2026 und Creative Director und Partner bei Wirz, über die Fragilität guter Ideen und die Rolle von Kreativität, Mut und Durchhaltevermögen sprach.

Der LSA Junior Agency Award gilt als erster hochschulübergreifender Wettbewerb für Marketingkommunikation in der Schweiz. Zum fünften Mal brachte er Hochschulen, Agenturen und Auftraggebende zusammen und stärkte damit den Austausch zwischen Ausbildung und Praxis.

Im Zentrum der diesjährigen Aufgabe stand die Marke Snacketti von Zweifel. Rund 150 Studierende in etwa 35 Teams entwickelten während des Semesters Konzepte, die das bevorstehende 50-Jahr-Jubiläum der Marke generationenübergreifend erlebbar machen sollen. Begleitet wurden die Teams dabei von Coaches aus LSA-Mitgliedsagenturen. (pd/spo)