Die Mitgliedschaft im ADC Switzerland ist eine kreative Adelung. Mitglieder sind herausragende kreative Persönlichkeiten aus den Bereichen Art Direction, Text, Digitale Medien, Design, Editorial, Film, Fotografie, Illustration, Musik und Ton, Werbung, Direktmarketing, Promotion, Media, Strategie und weiteren kreativen Berufen. Wer es einmal in den Kreis der ADC Members Professional geschafft hat, hat eine lebenslange Lizenz zum Jurieren an der Schweizer Kreativmeisterschaft der kommerziellen Kommunikation.

Die Aufnahmekommission tagt das nächste Mal Ende August, Bewerbungen können bis zum 23. August 2021 eingereicht werden. Die Kandidatinnen und Kandidaten müssen das Schweizer Bürgerrecht besitzen oder ihren Wohnsitz in der Schweiz haben.

Die Bewerbung erfolgt via Mail an info@adc.ch. Sie beinhaltet Links zu den besten fünf bis sieben Arbeiten plus zwei Empfehlungsschreiben von ADC-Mitgliedern, die nicht in der gleichen Agentur tätig sind wie die Bewerberin oder der Bewerber. Wer möchte, kann zusätzlich auch ein Portfolio in Form einer Mappe oder eines Buches in der ADC-Geschäftsstelle abgeben.

Detaillierte Informationen zu den Bedingungen für die Aufnahme finden sich auf adc.ch, wie es in einer Mitteilung heisst.

Über Neuaufnahmen befindet die Aufnahmekommission, die jeweils aus drei Mitgliedern des ADC Vorstands und drei Aktivmitgliedern des Clubs besteht. Die Kommission prüft die Aufnahmegesuche und entscheidet in einem ersten Schritt, welche Kandidatinnen und Kandidaten zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen werden, um sie dann in einem zweiten Schritt, wenn alles gut läuft, aufzunehmen.

Der ADC Switzerland ist die Vereinigung der führenden Kreativen der Kommunikationswirtschaft. Sein Mantra ist die Qualität der kreativen Kommunikation für die Auftraggeber. Der ADC verbessert die Qualität der kreativen Kommunikation, indem er diese alljährlich juriert und die besten Arbeiten publiziert, berufsbegleitende Aus- und Weiterbildung sowie die Förderung junger Talente bietet und interdisziplinäre Plattformen wie zum Beispiel mit der ADC Galerie bereitstellt. Der ADC Switzerland wurde 1976 gegründet und zählt derzeit 160 Member Professionals. (pd/cbe)