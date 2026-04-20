Publiziert am 20.04.2026

Die Filme greifen reale NZZ-Artikel auf und führen durch fünf Themenbereiche: Demokratie, Finanzen, Reisen & Entdecken, Gesundheit & Leben sowie Nachhaltigkeit & Umwelt. Behandelte Themen reichen vom Kult um das ewige Leben über die Krise der Demokratie bis zum sogenannten Gender Investment Gap. Die Produktionen entstanden in Zusammenarbeit mit der Filmproduktion Stories und feierten am 18. April 2026 an der NZZ-Generalversammlung Premiere, teilt die NZZ mit.

Gegenüber der 2024 lancierten Kampagne «Gemacht für Zeiten des Umbruchs» vollzieht die NZZ einen Perspektivenwechsel: Standen bisher journalistische Arbeitsprozesse im Vordergrund, rückt nun der konkrete Nutzwert für die Leserinnen und Leser ins Zentrum. «Die neuen Imagefilme sollen signalisieren: Die NZZ ist für Menschen gemacht, die sich in unterschiedlichsten Lebensbereichen eine fundierte Meinung bilden wollen», wird Ina Bauspiess, Head of Partnerships, Live Events & Branding der NZZ, zitiert.

Reale Personen mit KI inszeniert

Bei der Produktion kam erstmals gezielt künstliche Intelligenz zum Einsatz. Die dargestellten Personen, Umgebungen und Inhalte seien real, so Tobias Fueter, Director und Co-Founder von Stories – KI habe diesen Content filmisch umgesetzt, klassische Postproduktion habe die Arbeiten abgeschlossen.

Neue Klangidentität

Parallel dazu hat die NZZ gemeinsam mit der Toniq Sound Agency eine neue Klangidentität entwickelt, bestehend aus Sound-DNA, Sound-Logo und Brand-Voice. Diese ist erstmals in den neuen Imagefilmen hörbar und soll in den kommenden Monaten schrittweise in weitere NZZ-Produkte integriert werden. Die Filme werden ab Mai auf Social Media, Digital-Out-of-Home-Screens, an Events und im Kino in verschiedenen Längen ausgespielt. (pd/spo)