Publiziert am 02.07.2025

Die von der Agentur TBWA\Zürich entwickelte Brand Trust Campaign bewirbt, dass Rindfleisch, Käse, Mehl und Zwiebeln von über 6400 einheimischen Bauernbetrieben stammen. Drei neue TV-Spots zeigen Schweizer Landwirte, die auf die Herkunft ihrer Produkte in McDonald's-Burgern hinweisen, heisst es in einer Mitteilung.

Die Kampagne trägt den Slogan «McDonald's ist gemacht aus der Schweiz» und will die lokale Verankerung des US-Konzerns nach fast 50 Jahren Präsenz im Land hervorheben. Dazu gehören Werbemotive zum Nationalfeiertag am 1. August sowie eine Promotion, bei der Hamburger für einen Franken verkauft werden, wenn die Schweizer Frauen-Fussballnationalmannschaft spielt.















Diese Aktionen sollen die Integration des Unternehmens in die schweizerische Kultur und Gesellschaft unterstreichen. Auch die Gestaltung der Kampagne folgt dem Schweiz-Fokus: Die Visuals für Plakate, digitale Medien und Verkaufsstellen stammen vom Schweizer Künstler Dexter Maurer aus dem Jura, der sie in Handarbeit erstellt hat. Die 360-Grad-Kampagne wird über TV-Spots, Aussenwerbung, digitale Kanäle und Massnahmen in den Filialen ausgespielt. McDonald's betont damit nicht nur die Herkunft der Zutaten, sondern auch die lokale Produktion der Werbemittel. (pd/spo)