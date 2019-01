Rod Kommunikation: Die Agentur geht in den Zoo Zürich

Rod Kommunikation verantwortet künftig die Online-Werbung für den Zoo Zürich, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Agentur an der Bürglistrasse wird ab 2019 die Kultur- und Weiterbildungsinstitution auf dem Zürichberg in ihrem werberischen Online-Auftritt für die umfangreiche Angebotspalette, die attraktiven Kundenaktionen und spannenden Projekte unterstützen.

«Wir alle – und nicht zuletzt die Kinder unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – freuen sich sehr darüber, dass der Zoo Zürich künftig mit Rod zusammenarbeitet», wird Pablo Koerfer, Geschäftsführer bei Rod, in der Mitteilung zitiert. «Der Zoo Zürich ist eine starke Marke. Für sie kreativ tätig zu sein, ist uns eine grosse Ehre.» (pd/cbe)