«Stopgether – Im November höre ich gemeinsam auf.» Die Berner Werbeagentur Franz&René hat für die Lungenliga und Gesundheitsförderung Wallis die erste digitale, nationale Rauchstopp-Kampagne auf Facebook entworfen. Mit einem farbenfrohen, kollektiven, motivierenden Ansatz will die Kampagne die Lust wecken, das Rauchen aufzugeben. Eine neuer Ansatz für alle, die schon einmal alleine probiert haben aufzuhören, wie es in einer Mitteilung heisst.

Vom Namen bis zur Kommunikation der Kampagne: Die Agentur hat alles aus einer gemeinschaftlichen Perspektive gedacht. «Stopgether» und Slogan «Im November höre ich gemeinsam auf» würden einprägsam in den Schweizer Köpfen bleiben. Die starke Botschaft der Kampagne sei aus einem kollektiven Blickwinkel in allen Massnahmen allgegenwärtig.

Herzstück der Kampagne ist laut Mitteilung die Webseite stopgether.ch sowie die in drei Landessprachen moderierten Facebook-Gruppen. Im Oktober beginnen die Anmeldung und die mentale Vorbereitungsphase für den Tag X. Im November werden dann alle Mitglieder aktiv unterstützt, indem sie motivierende Informationen erhalten, beraten und ermutigt werden, sich mit anderen Mitgliedern in den Facebook-Gruppen auszutauschen. Viel Wert wird auf das Community Management gelegt. Ein Team von 20 Personen kümmert sich in drei Sprachen, 18/24 Stunden an sieben Tagen in der Woche um die Community und veröffentlicht täglich mindestens drei Ratschläge nach einem gestalteten CI/CD von Franz&René.

Gemeinsam überall

Am 20. September wurde die Kampagne offiziell mit dem Kampagnen-Film auf den sozialen Medien auf Facebook und Instagram lanciert.

Eine umfangreiche PR-Aktion wurde zudem gestartet. Über 40 Redaktionen in der Schweiz erhielten eine überdimensionale Zigarettenbox mit der Aufschrift «Reporters without cigarettes» per Post, sich für «Stopgether» zu engagieren. Die Pressemitteilung soll die «rauchenden Journalistenköpfe» ermutigen, Teil von «Stopgether» zu werden. Bereits im Voraus wurde Aufmerksamkeit kreiert: Mit DOOH an Tankstellen, in öffentlichen Verkehrsmitteln und klassischen Plakaten an Bahnhöfen. Der digitale Aspekt ist dabei der wichtigste Teil der Kampagne und dauert den ganzen Monat Oktober. Eigens kreierte kurze Spots zum Kampagnenfilm sollen Interessierte antreiben, sich anzumelden.

Unter Einfluss stehen

Einige Influencerinnen und Influencer unterstützten oder nehmen gar Teil an «Stopgether». In der Teaser-Phase weckten diese die Neugier ihrer Community, bevor sie die Aktion enthüllten. Steffi Buchli, Andrea Caroline Brotschi, Adela Smajic, Ariella Kaeslin, Alex J. Fontana und Sylvain Nicolier sind Botschafter und engagieren sich persönlich für das Anliegen.

Die «farbenfrohe, sympathische, positive Kampagne» erfreue zahlreiche Partner der 19 kantonalen Lungenligen, von denen einige bereits für «Stopgether» gewonnen werden konnten. Dazu wurden «gebrauchsfertige» Massnahmen-Kits entwickelt. «Hoffen wir, dass die Initiative Früchte trägt! Am 1. November haben wir eine Verabredung – dem ersten Tag des gemeinsam Aufhörens. Denn auch wir hören am 1. November gemeinsam auf», schreibt die Agentur weiter.

