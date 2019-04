Leading Swiss Agencies: Die Agenturwelt erfindet sich neu

Leadership, Relevanz, Zukunftsfähigkeit und Qualität sind die Hauptkriterien, welche das Qualitätssiegel der führenden Kommunikationsagenturen der Schweiz ausmachen. Michael Hählen, seit einem Jahr Präsident des LSA, zeigte an der diesjährigen Mitgliederversammlung vom Dienstag auf, wie der Verband die Leading Agencies in der neuen Agenturwelt unterstützen und Orientierungshilfe leisten möchte.

Zurzeit erfindet sich die Agenturwelt neu: Business, Technologie, Kommunikation, Kreation und Design verschmelzen zusehends. Den Agenturen eröffnen sich Chancen für neue Geschäftsfelder in digitalen, aber auch strategischen und kreativen Bereichen. Kollaborativ ausgerichtete Organisationsformen werden eingeführt und ganz neue Berufsbilder entstehen.

Ein erfolgreiches Zusammenspiel zwischen Kunde und Agentur verlangt immer mehr Expertenwissen, verbunden mit Co-Working-Fähigkeiten. Umso wichtiger ist es, dass der Verband führend vorangeht und Orientierungshilfe zu Themen wie fairer Wettbewerb, zukunftsfähige Honorierungsmodelle und Weiterbildungsgefässe für den Nachwuchs bietet, wie es in einer Mitteilung heisst. «Unser Credo ist es denn auch, einen Beitrag zur Zukunftsfähigkeit unserer Mitglieder zu leisten und sie in ihrer Führungsrolle im digitalen Wandel zu unterstützen», wird Hählen zitiert.

Die multidisziplinäre Agenturwelt wird auch in der Mitgliederstruktur des Verbands sichtbar, die in den letzten Jahren um einiges breiter geworden ist: An der diesjährigen Versammlung konnten die Agenturen Webrepublic, Plan.Net und Isobar (Dentsu Aegis Network) begrüsst werden. Leading Swiss Agencies freut sich laut Mitteilung «sehr über den erweiterten Mitgliederkreis, der die Transformation im Kommunikationsmarkt realitätsnah abbildet».

Unveränderter Vorstand

Der Vorstand, zusammengesetzt aus neun Mitgliedern, bleibt dieses Jahr unverändert. Michael Hählen (Präsident), Beat Krebs (Vizepräsident), Mark Burow, Petra Dreyfus, Roman Geiser, Roman Hirsbrunner, Martin Kessler, Matthias Koller und David Schärer sind verantwortlich für die Führung des LSA. (pd/cbe)