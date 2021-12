Das Schweizer Out-of-Home-Medienunternehmen APG|SGA nutzt seine aufmerksamkeitsstarken eBoards und ePanels, um die breite Bevölkerung im Sinne des Bundesamts für Gesundheit (BAG) zum Impfen aufzurufen. Wer sich impfen lässt, leistet auch einen wichtigen Beitrag dazu, dass die Rückkehr in einen normalen, mobilen Alltag bald wieder möglich ist, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die Kampagne dazu wurde konzipiert und realisiert von der Kreativagentur Ruf Lanz, «die für ihr Plakatschaffen unzählige Mal ausgezeichnet worden ist – darunter sieben Mal mit dem Poster of the Year», heisst es weiter.

Die Kreativen dramatisieren die mittlerweile unendliche Corona-Geschichte anhand von bekannten Buchtiteln, die frappant von der Norm abweichen. Denn seit bald zwei Jahren ist nichts mehr, wie es war. Der sinnige Slogan dazu appelliert an die Solidarität: «Aus dieser Geschichte kommen wir nur gemeinsam raus: Jetzt impfen lassen.»

Die in der Schweiz zum Glück genügend verfügbaren Impfstoffe bieten einen wirksamen Schutz gegen symptomatische Infektionen, insbesondere gegen schwere Krankheitsverläufe, und sie verringern das Übertragungsrisiko, schreibt die Agentur. Jede vollständige Impfung helfe, das Gesundheitswesen zu entlasten und die Auswirkungen der Pandemie zu bekämpfen.

Sechs prägnante Sujets entfalten ab 27. Dezember ihre Wirkung auf den eBoards und ePanels von APG in der Deutschschweiz. persoenlich.com präsentiert die sechs Motive in statischer Form. Sie kommen zudem in animierter Form zum Einsatz.

Verantwortlich bei der APG|SGA: Beat Holenstein (Leiter Marketing & Innovation), Lejla Islamovic (Marketing Communication Manager); verantwortlich bei Ruf Lanz: Markus Ruf (Creative Direction), Isabelle Hauser (Art Direction & Buchgestaltung), Markus Ruf (Text), Armin Arnold (DTP), Miro Poffa (Beratung). Externe Partner: Rodo Works (Motion Design). (pd/cbe)