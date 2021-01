Die Berufsgenossenschaft der Schweizer Apotheker (OFAC) hat den neuen Online-Service Abilis lanciert, der einen vereinfachten Zugang zu den Dienstleistungen von fast 800 Apotheken in der Schweiz bietet. Für das Bewerben der digitalen Gesundheitsplattform hat die Agentur Franz&René eine 360 Grad, mehrheitlich digitale Kampagne konzipiert. Die «erste Welle» ende am 24. Januar, schreibt die Agentur in einer Mitteilung. Die Kampagne werde aber während des ganzen Jahres fortgesetzt.



E-Health bedeute nicht eine Entmenschlichung des Sektors zu Gunsten von Algorithmen, heisst es weiter Der Apotheker begleite seine Kundschaft, vielleicht einfach noch besser. Für die Branding-Phase wird denn auch der Kundennutzen in drei Spots und drei Visuals symbolisiert, die den Apotheker und seine Kundschaft auf Augenhöhe zeigen.





Die Liste der vom Online-Service angebotenen Funktionen ist lang und wird ständig weiterentwickelt: Erneuern der Behandlungen mit einem einfachen Klick, Zugriff jederzeit auf die eigene Gesundheitsakte, Nach-Hause-Bestellung von Produkten usw. Zusätzlich zu den Branding-Visuals werden sieben Sujets, die die Funktionalitäten beschreiben, in einem auf Performance ausgerichteten Grafikdesign entwickelt und in den sozialen Netzwerken FB/IG verbreitet. Das Ganze ist wiederum in Form eines Videos auf der Landing Page vertont.

Die zweistufige Kampagne mit Branding und Performance wurde auch für IAB-Banner, Plakate in Apotheken, Presseanzeige, POS und E-Mailing entwickelt. Die Visuals und Illustrationen bieten gemäss Mitteilung eine einheitliche Markenidentität, die einen starken Bezug zum Logo hat und sich von den üblichen Marktcodes abhebt.



Verantwortlich bei OFAC: Frédéric Briguet (Direktor Marketing), Carlos Sanchez (Verantwortlicher Kommunikation), Claire Armeli (Marketing & Kommunikationsmanager); verantwortlich bei Franz&René: Valérie Pecalvel (Strategic Direction), Luciano Gerber (Client Service Direction), Vincent Eichenberger (Directeur de clientèle & spécialiste digital), Tatiana Python (Conseillère), Yoann Cosson (Creative Director), Gianluca Terzini (Art Director), Aline Windler (Graphic Designer), Sven Jungo (Graphic Designer); verantwortlich für Mediastrategie Henri Tripet und Clarisse Kouby (MediaMix) und für Produktion Federal Studio mit Régis Golay und Rita Garro (Fotografie & Produktion), Zweihund mit Mike Raths und Jonas Meier (Film) sowie Loïs Rouge (Motion Design). (pd/lom)