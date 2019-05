Bimbosan stellt Babynahrung mit Schweizer Milch und ohne Palmöl her. Und das seit über 85 Jahren in der Schweiz. Grund genug für eine umfassende Online-Kampagne, welche die Vorteile von Bimbosan den jungen Eltern näherbringt und die Bekanntheit der Marke Bimbosan stärkt, wie es in einer Mitteilung heisst.







Die Herausforderung bei Bimbosan sei, dass sich die Zielgruppe laufend erneuert und Babynahrung spätestens nach zwei Jahren für die Eltern kein Thema mehr ist. Dafür sorgt es vorher umso mehr für Emotionen. Es gilt also ständig am Ball zu bleiben.

Erdmannpeisker ist seit über sechs Jahren für die Entwicklung der Marke Bimbosan verantwortlich. Im neuen Imagespot gelinge es Erdmannpeisker, die wichtigsten USP von Bimbosan zu kommunizieren und die Illustrationen der Verpackung zum Leben zu erwecken. In Zusammenarbeit mit der Digital-Agentur Ads & Figures sei ein mehrstufiges Konzept zur digitalen Marktbearbeitung entwickelt worden, in dem die Zielgruppe ohne Streuverlust angesprochen, die Eltern im richtigen Moment immer wieder an Bimbosan erinnert und zu einer Gratis-Musterbestellung motiviert würden. Die Kampagne sei seit Mitte April schweizweit über diverse Kanäle (Programmatic und Social-Media-Advertising) zu sehen.







Verantwortlich bei Bimbosan: Daniel Bärlocher, CEO Bimbosan AG, Roger Brugger (Content Manager) Verantwortlich bei Erdmannpeisker: Gabriel Peisker (CD), Christina Weisser (Art Direction), Felix Reidenbach (Illustration), Stefano Meazza (Animation), Laura Fässler (Online-Medien) Selina Helbling (Beratung), Mazzive Sound (Vertonung); verantwortlich bei ads&figures: J-C Zulauf (COO & Co-Founder), Diego Glauser (Digital Marketing Consultant), Fabrizio Videa (Social Media Advertising Manager), Milos Milenkovic (Programmatic Advertising Manager). (pd/log)