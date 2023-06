Jung von Matt Limmat: «Die Branche wird gerade extrem durchgespült»

von Michèle Widmer

Carsten Jamrow, wie nutzen Sie zurzeit künstliche Intelligenz in Ihrer täglichen Arbeit?

Wir nutzen KI in der Strategie-, Ideen- und Konzeptionsphase und natürlich während der Umsetzung. Es ist erstaunlich, aber wir können uns schon jetzt einen Workflow ohne KI nicht mehr vorstellen.



Sie leiten das noch junge Team Maro, das Jung von Matt in daten- und AI-getriebenen Kreationsbereichen unterstützt. Wie sind Sie gestartet in den letzten Monaten?

Maro ist zwar jung, die Teamkonstellation besteht aber schon seit einer Weile und ist mit den stetigen Veränderungen in den Bereichen Data und KI gewachsen. Nicht nur personell, sondern auch inhaltlich: Wir haben uns intensiv in diesen Bereichen weiterentwickelt, um bessere kreative Lösungen für Kampagnen zu kreieren. In den letzten Monaten ist viel entstanden und wir freuen uns, dass es bald erste Ergebnisse zu sehen gibt.

Maro hat eine datenbasierte Kampagne für die GIMS Geneva International Motor Show entwickelt. Wie konkret sind Sie hier vorgegangen?

Das Thema der GIMS war E-Mobility. Für die Kampagne haben wir uns gefragt, wie wir dieses Thema auf eine komplett neue Art visualisieren können. Da war schnell klar, dass es nicht einfach ein statisches Print-Plakat sein sollte, wie all die Jahre zuvor. Sondern etwas, das ist wie das Thema E-Mobility selbst: Innovativ, ständig in Bewegung und im Wandel. Also nutzten wir echte Daten für die dynamische Visualisierung der Plakate. Eine eigens dafür entwickelte Software generierte aus Daten Autostrecken. So entstand die grösste Data-Visualisierungskampagne der Schweiz mit über 500 verschiedenen OOH-Visuals, die die Verbreitung von E-Mobilität in der gesamten Schweiz repräsentierte.

Gibt es bereits KI-Kampagnen, über deren Entstehung Sie sprechen können?

Alle unsere Kampagnen, die gerade entstehen, entstehen durch die gezielte Integration von KI. Das kann zum Beispiel in der Strategie für die Insight-Gewinnung sein, wenn wir KI nutzen, um mit den Zielgruppen einer Marke zu sprechen oder wenn wir mit Midjourney auf komplett neue Lösungsansätze in der Visualisierung kommen. Eine KI-Kampagne bedeutet für uns nicht, dass das fertige Produkt, wie zum Beispiel ein OOH-Visual, unbedingt durch einen KI-Image-Generator erstellt wurde. Das ist viel zu klein gedacht. Das kreative Denken und Arbeiten im gesamten Erstellungsprozess einer Kampagne kann mit KI verbessert werden. Und da sich die KI immer weiterentwickelt, können wir revolutionäre Chancen in unserem Business für Agentur und Kundinnen sowie Kunden erwarten.

Dennoch bringen solche KI-Sujets viel Aufmerksamkeit, wie die Kampagne von von Farner und Al Mulinetto zeigte? Warum verzichten Sie darauf?

Um KI ins Bewusstsein einer breiten Masse zu bringen, sind solche Arbeiten natürlich perfekt. Und erregen, wie gesagt, Aufsehen. Aber es gilt auch zu bedenken, dass die konkrete Umsetzung in Zukunft durch KI viel einfacher wird – und damit potentiell auch austauschbarer. Darum glauben wir, dass vor allem die Integration dieser Tools in einen von Menschen geführten Kreationsprozess das meiste Potential hat, nachhaltig einen Unterschied zu machen.

Was waren die grössten Herausforderungen bei den bisherigen KI-Kampagnen?

Dass so ziemlich alle bei Null anfangen mussten. Und sich die Technologie so schnell entwickelt, dass mein Wissenstand von gestern heute oft schon veraltet ist. Wir mussten alles ausprobieren, herausfinden was sinnvoll ist, was nur ein Hype und einen eigenen Prozess entwickeln, wie wir KI integrieren. Die Branche wird gerade extrem durchgespült. Ich weiss nicht, wann wir zuletzt so eine grosse Veränderung mit so vielen neuen Möglichkeiten hatten. Das bedeutet auch, dass man immer dranbleiben muss, um ganz vorne mithalten zu können.

Maro besteht zurzeit aus fünf Personen. Welche Fähigkeiten oder welcher Background sind hier gefragt?

Das Wichtigste für uns – und für Jung von Matt Limmat – ist kreative Exzellenz. Egal ob im Text- oder Art-Bereich: Wir alle wollen die beste kreative Lösung. Das bedeutet auch, dass man ständig Neues ausprobieren muss. Wir erwarten entsprechend von uns allen, dass wir uns selbst challengen und weiterentwickeln wollen. Und offen für neue Möglichkeiten sind, die eigene Kreativität zu verbessern. Das ist sicher auch der Grund, warum KI bei uns im Team so wichtig geworden ist. Darüber hinaus sind wir ein sehr diverses, internationales Team mit ganz unterschiedlichen Charakteren. Auch das ist eine sehr wichtige Voraussetzung für Kreativität.

Mit welchen KI-Tools arbeiten Sie und Ihr Team hauptsächlich, und warum?

Wir arbeiten aktuell vor allem mit Midjourney, Jasper, ChatGPT und dem von Jung von Matt entwickelten KI-Tool «Stables». Letzteres ist besonders interessant, da es uns erlaubt, «Customized engines» für unsere Kundinnen und Kunden zu bauen. Heisst: Personalisierte AI-Tools, zugeschnitten auf das Unternehmen.

In welchem Bereich könnte Ihr Team künftig mehr Expertise benötigen?

Ich denke, wir sind schon sehr gut aufgestellt und wie gesagt, wir sind konstant daran, uns weiterzubilden. Wer aber ganz allgemein mit KI arbeiten möchte, der oder die sollte sich intensiv damit befassen, wie man von KI das erhält, was man braucht. Es ist zentral zu lernen, sich so präzise wie möglich auszudrücken. Wer darauf Lust hat, ist immer willkommen.

Jung von Matt hat vor ein paar Wochen eine KI-Woche durchgeführt. Welchen Eindruck hatten Sie vom Wissensstand der Menschen in der Agentur?

Das war ganz unterschiedlich. Was aber alle vereinte: Die Freude und die Lust, Neues auszuprobieren und das gemeinsame Herausfinden, wie man die Tools am besten in den eigenen Job integriert. Und mittlerweile ist der Wissenstands zwar immer noch unterschiedlich, aber auf einem viel höheren Niveau.

Gibt es weitere Initiativen, das Thema KI breiter in der Agentur zu verankern?

Durch Workshops, externe Spezialistinnen und Speakers, die wir zu uns einladen oder auch durch Vorträge aus dem gesamten Jung von Matt-Netzwerk. Für uns ist klar, dass wir uns als Agentur auch nach unserer Intensivwoche mit dem Thema beschäftigen.

Der Tenor ist klar: Wer KI nicht in seine Workflows integriert, wird von der Technologie eines Tages überrollt. Stimmen Sie hier ein?

Auf jeden Fall. Wenn man zu den Besten gehören möchte, ist es essentiell, sich von Anfang an mit neuen Technologien zu beschäftigen. Gerade dann, wenn sie sich so rasant entwickeln und uns komplett neue kreative Möglichkeiten gibt.