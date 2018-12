Ab sofort können dem ADC Switzerland Arbeiten, die zwischen dem 1. Januar 2018 und dem 28. Februar 2019 konzipiert und veröffentlicht wurden, für die im März stattfindende Jurierung online eingereicht werden. Einsendeschluss ist der 1. März 2019, wie es in einer Mitteilung heisst.

«Swiss Made» sei ein Gütesiegel, das in aller Welt für höchste Qualität steht, heisst es weiter. Entsprechend hoch sei der Anspruch des ADC Switzerland, der mehr als nur die Schweizer Meisterschaft der Kreativität sei. Das Beste der ADC-Jurierung gehöre oft auch zum Besten bei internationalen Wettbewerben. Und nicht nur in den klassischen Werbekategorien, sondern auch in Kategorien wie «Design», «Fotografie», «Illustration» und «PR». Juriert wird nach qualitativen Kriterien, 7+ und 3Q helfen dabei. Die besten Werber, Designer, Filmer, Programmierer, Fotografen, Illustratoren, Musiker, Direct-Marketer, PR-Spezialisten, Grafiker, Texter, Konzepter, Mediaplaner, Innovatoren, Erfinder und so weiter sind eingeladen, der ADC Jury ihr Bestes zu zeigen.

Weil die Vielzahl und Vielfalt der Einreichungen immer grösser wird, verkündet der Club den Ausbau der Kategorien «Digital» und «Film» mit neuen Subkategorien. Auch erhielten die Kategorien «Direktmarketing» und «Kampagnen» präzisierte Definitionen. Zudem wurde der im vergangenen Jahr eingeführte Einreicher-Rabatt für die Kategorie «Fotografie und Illustration» erweitert: Neu können Einzelpersonen, Freelancer, Ateliers et cetera auch in der Kategorie «Design» von stark reduzierten Einreichungsgebühren profitieren.

Nächstes Jahr finden die ADC Awards – die Jurierung des Art Directors Club Switzerland – am 19. und 20. März statt. In 18 Kategorien werden Arbeiten juriert. Auch 2019 präsentiert sich der ADC Switzerland vom 18. bis 22. März mit der Creative Week in Kooperation mit dem Design Departement in der Zürcher Hochschule der Künste der Öffentlichkeit. Sämtliche eingereichten Arbeiten können vor der Jurierung am Montag, 18. März 2019, in der ZHdK besichtigt werden. Die ADC Award-Night & Gala findet am Samstag, 23. März 2019, in der Halle 622 in Zürich-Oerlikon statt. (pd/cbe)